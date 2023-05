Potężny tajfun zagraża egzotycznej wyspie. "Zostanie zapamiętany na dziesięciolecia"

Tajfun Mawar zagraża Guamowi, terytorium Stanów Zjednoczonych na Oceanie Spokojnym. Meteorolodzy ostrzegają, że może to być jeden z najsilniejszych tego typu żywiołów w tym regionie od dziesięcioleci. Służby ostrzegły, że po przejściu tajfunu "elektryczność i woda mogą być niedostępne nawet przez kilka tygodni".

W środę wieczorem lokalnego czasu (w południe w Polsce) centrum tajfunu znajdowało się w odległości około 50 kilometrów na północny wschód od Guamu, które zamieszkuje około 150 tysięcy ludzi. Służby ostrzegają, że nawet jeżeli żywioł nie uderzy bezpośrednio w wyspę, jej skutki mogą być katastrofalne. Dostęp do prądu straciły już dziesiątki tysięcy ludzi.

"Katastrofalny wiatr i zagrażająca życiu fala sztormowa"

Według agencji Joint Typhoon Warning Center (JTWC), która śledzi tajfuny, około godz. 17 lokalnego czasu Mawar osiągał wiatr w dochodzący w porywach do 265 kilometrów na godzinę, co odpowiada huraganowi czwartej kategorii na Oceanie Atlantyckim. Jak ostrzegają meteorolodzy, tajfun zagraża "ulewnymi opadami deszczu, które mogą prowadzić do osunięć ziemi i gwałtownych powodzi, katastrofalnym wiatrem i zagrażającą życiu falą sztormową".