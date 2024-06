"Nie pamiętam takiego gorąca w czerwcu". Mieszkańcy i turyści w Grecji się smażą

"Bardziej upalnie, niż się spodziewaliśmy"

40-stopniowe upały zaczną odpuszczać w piątek, jednak nadal będzie bardzo gorąco. Synoptycy zapowiadają od 33 do 37 st. C na zachodzie i północy kraju, natomiast w Grecji Środkowej oraz na półwyspie Peloponez temperatura ma dochodzić do 38 st. C. W sobotę sytuacja powinna wrócić do normy sezonowej, z temperaturą w całym kraju od 31 do 33 st. C. Ulgę przyniesie również silny wiatr.