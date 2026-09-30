Potężne ulewy we Francji. Ranna 16-latka, ewakuacja redakcji, zakaz wstępu do parków
Nad Francję od północy nadciągnął front atmosferyczny niosący gwałtowne burze. Jednocześnie na południowym wschodzie kraju, w rejonie pasma górskiego Sewenny, rozpoczął się "epizod śródziemnomorski" w postaci ulewnych opadów. Jesienią pojawiają się one w regionie regularnie, jednak według agencji meteorologicznej Meteo France obecny epizod ma być "znaczący", a może nawet "wyjątkowy".
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16-latka ranna, ewakuacja stacji radiowej
Deszcz nawiedził departamenty Gard i Herault. W miejscowości Saint-Hippolyte-du-Fort konieczne były ewakuacje - osiem osób zostało przeniesionych do gminnego domu kultury. Strażacy ratowali także kierowców, którzy utknęli na zalanych drogach. Przed południem meteorolodzy poinformowali, że w miejscowości w ciągu ostatniej doby spadło blisko 300 litrów wody na metr kwadratowy.
W miejscowości Saint-Aunes piorun trafił w dom, co doprowadziło do uszkodzenia dachu. W wyniku zdarzenia 16-letnia dziewczyna odniosła niewielkie obrażenia i została przewieziona do pobliskiego szpitala. W mieście Nimes burza zalała siedzibę lokalnej stacji radiowej ICI Gard Lozere. To, jak woda lała się się z sufitu w redakcji, można zobaczyć na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Konieczna była ewakuacja budynku, a nadawanie przejął jeden z lokalnych oddziałów rozgłośni.
W największym mieście departamentu Herault, Montpellier, władze przygotowywały się do zamknięcia najniżej położonych dzielnic. Komunikacja miejska została wstrzymana, odwołano zajęcia szkolne i zakazano wstępu do parków i ogrodów miejskich. Nagrania ze środy rano pokazywały tramwaje i samochody z trudem poruszające się po zalanych ulicach.
"Wzywam do zachowania szczególnej czujności i do ograniczenia przemieszczania się" - apelował w mediach społecznościowych burmistrz Montpellier Michael Delafosse.
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Dużo wody w rzekach, wysokie fale
Mieszkańcy regionu z niepokojem obserwują stan wody w rzekach. Na terenie gminy Laroque poziom w rzece Herault przekroczył 5,52 metra - to więcej niż podczas dużej powodzi, która w marcu 2013 roku przetoczyła się przez dolinę rzeki. Silne opady podniosły także poziom innych lokalnych cieków. Ostrzeżenia wydano także na wybrzeżu Herault, gdzie do czwartkowego południa spodziewane są fale o wysokości do dwóch metrów.
Wydano czerwone alarmy
Według danych przekazanych przez Meteo France w ciągu nadchodzących godzin najwięcej deszczu ma spaść na obszarach górskich i przedgórzu. Całkowita suma opadów wyniesie tam około 200-250 litrów na metr kwadratowy, w okolicach miast Le Vigan, Ganges i Ales nawet do 350-400 l/mkw.
W dwóch departamentach ogłoszono najwyższy, czerwony alert przed powodziami błyskawicznymi. Najwięcej wody ma spaść we wschodniej połowie departamentu Herault i na południowym zachodzie departamentu Gard. Dla trzech jednostek - Lozere, Ardeche i Delta Rodanu - wydano ostrzeżenia niższego stopnia, jednak meteorolodzy podkreślili, że w zależności od rozwoju sytuacji może on zostać podniesiony.
Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek wyjaśniła, że jednym z głównych czynników, które kształtują ulewy w tej części Francji, jest temperatura Morza Śródziemnego. Obecnie wody powierzchniowe są cieplejsze o około 2-4 stopnie Celsjusza niż zazwyczaj o tej porze roku. Największa anomalia występuje w zachodniej części morza, w tym u wybrzeży Francji. Tak duża ilość energii umożliwia tworzenie się wysokich chmur burzowych nawet jesienią.