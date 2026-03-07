Logo TVN24
Potężna ulewa nawiedziła stolicę Kenii. "Widziałem, jak niesie go woda"

Tragiczne skutki powodzi w Nairobi
Powódź w Kenii
Źródło: Reuters
Do 23 wzrósł bilans ofiar powodzi, która nawiedziła Nairobi, stolicę Kenii. Doszło do niej w wyniku intensywnych opadów deszczu. Ulicami płynęły rwące potoki, które porywały wszystko na swojej drodze.
Smog

W nocy z piątku na sobotę w Nairobi doszło do rozległych powodzi. Policja wydała oświadczenie, z którego wynika, że w wyniku ataku żywiołu śmierć poniosły co najmniej 23 osoby. Poprzednio informowaliśmy o 10 ofiarach. Niektórzy zginęli bezpośrednio w wyniku powodzi, inni - przez porażenie prądem z uszkodzonych linii energetycznych.

Policja dodała, że prowadzone są działania poszukiwawczo-ratunkowe. W ich ramach służbom udało się uratować 29 osób. W rozmowie z lokalną rozgłośnią Radio Citizen komendant miejscowej policji George Seda przekazał jednak, że bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Woda porywała ludzi i samochody

Na ulicach Nairobi rozegrało się wiele tragedii. 34-letni John Lomayan widział, jak rwące potoki wody porwały mężczyznę. Okazało się, że to znany mu lokalny sprzedawca jajek, który zmarł na skutek żywiołu.

- Widziałem, jak niesie go woda - opowiadał w rozmowie z agencją Reuters. - Woda gdzieś go poniosła. Znaleźliśmy jego ciało pod samochodem - dodał.

Woda porywała nie tylko ludzi. Według policji zabrała ze sobą ponad 70 samochodów i rozrzuciła je po różnych częściach miasta.

- Tyle samochodów, tyle rzeczy zostało po prostu zmyte - powiedział Cedric Mwanza, mieszkaniec Nairobi.

Kenia. Ulewy w Nairobi
Źródło: PAP/EPA/DANIEL IRUNGU
Powódź w Nairobi. Utrudnienia na lotnisku

Żywioł zakłócił pracę lotniska położonego w stolicy Kenii. Linie lotnicze Kenya Airways poinformowały, że przez ulewy wiele lotów zostało przekierowanych do nadmorskiej Mombasy.

Wielu naukowców uważa, że globalne ocieplenie, związane z działalnością człowieka, nasila powodzie i susze w Afryce Wschodniej. Badanie organizacji World Weather Attribution z 2024 roku wykazało, że zmiany klimatu dwukrotnie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia niszczycielskich opadów w tym rejonie świata.

Klatka kluczowa-274842
Kenia. Potężne zniszczenia po ulewach w Nairobi
Źródło: Reuters

Opracowali Anna Bruszewska i Krzysztof Posytek/dd

Źródło: Reuters, Citizen

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/DANIEL IRUNGU

