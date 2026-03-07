Potężna ulewa nawiedziła stolicę. Nie żyje 10 osób

Powódź w Kenii Źródło: Reuters

W nocy z piątku na sobotę doszło w Nairobi do rozległych powodzi, w których życie straciło co najmniej dziesięć osób. Komendant miejscowej policji - George Seda - poinformował, że osiem osób zostało porwanych przez szybko podnoszącą się wodę powodziową.

- Dwie osoby zginęły w wyniku porażenia prądem - uzupełnił Seda. W rozmowie z lokalną rozgłośnią Radio Citizen przekazał też, że bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, bo wciąż prowadzone są działania poszukiwawczo-ratunkowe. Dodał, że ponad 70 pojazdów zostało porwanych przez rwące potoki wody i rozrzucone po różnych częściach miasta.

Woda porywała ludzi i samochody

Zdaniem sekretarza generalnego Kenijskiego Czerwonego Krzyża, Ahmeda Idrisa, wiele osiedli zostało poważnie dotkniętych skutkami żywiołu. Największe zniszczenia odnotowano w Embakasi Pipeline, a także w dzielnicach: Mukuru Kwa Njenga, Reuben, Viwandani, Kibra, Mathare, Huruma oraz Baba Dogo.

34-letni John Lomayan widział, jak rwące potoki wody porwały mężczyznę. Rozpoznany przez niego lokalny sprzedawca jajek zmarł na skutek żywiołu.

- Widziałem, jak niesie go woda - opowiadał w rozmowie z agencją Reuters. - Woda gdzieś go poniosła. Znaleźliśmy jego ciało pod samochodem - dodał.

Powódź w Nairobi. Utrudnienia na lotnisku

Żywioł zakłócił pracę lotniska położonego w stolicy Kenii. Linie lotnicze Kenya Airways poinformowały, że przez ulewy wiele lotów zostało przekierowanych do nadmorskiej Mombasy.

- Tyle samochodów, tyle rzeczy zostało po prostu zmyte - powiedział Cedric Mwanza, mieszkaniec Nairobi.

Wielu naukowców uważa, że globalne ocieplenie, związane z działalnością człowieka, nasila powodzie i susze w Afryce Wschodniej. Badanie organizacji World Weather Attribution z 2024 roku wykazało, że zmiany klimatu dwukrotnie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia niszczycielskich opadów w tym rejonie świata.

