Potężna ulewa nawiedziła stolicę. Nie żyje 10 osób

W nocy z piątku na sobotę doszło w Nairobi do rozległych powodzi, w których życie straciło co najmniej dziesięć osób. Komendant miejscowej policji - George Seda - poinformował, że osiem osób zostało porwanych przez szybko podnoszącą się wodę powodziową.
- Dwie osoby zginęły w wyniku porażenia prądem - uzupełnił Seda. W rozmowie z lokalną rozgłośnią Radio Citizen przekazał też, że bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, bo wciąż prowadzone są działania poszukiwawczo-ratunkowe. Dodał, że ponad 70 pojazdów zostało porwanych przez rwące potoki wody i rozrzucone po różnych częściach miasta.
Woda porywała ludzi i samochody
Zdaniem sekretarza generalnego Kenijskiego Czerwonego Krzyża, Ahmeda Idrisa, wiele osiedli zostało poważnie dotkniętych skutkami żywiołu. Największe zniszczenia odnotowano w Embakasi Pipeline, a także w dzielnicach: Mukuru Kwa Njenga, Reuben, Viwandani, Kibra, Mathare, Huruma oraz Baba Dogo.
34-letni John Lomayan widział, jak rwące potoki wody porwały mężczyznę. Rozpoznany przez niego lokalny sprzedawca jajek zmarł na skutek żywiołu.
- Widziałem, jak niesie go woda - opowiadał w rozmowie z agencją Reuters. - Woda gdzieś go poniosła. Znaleźliśmy jego ciało pod samochodem - dodał.
Powódź w Nairobi. Utrudnienia na lotnisku
Żywioł zakłócił pracę lotniska położonego w stolicy Kenii. Linie lotnicze Kenya Airways poinformowały, że przez ulewy wiele lotów zostało przekierowanych do nadmorskiej Mombasy.
- Tyle samochodów, tyle rzeczy zostało po prostu zmyte - powiedział Cedric Mwanza, mieszkaniec Nairobi.
Wielu naukowców uważa, że globalne ocieplenie, związane z działalnością człowieka, nasila powodzie i susze w Afryce Wschodniej. Badanie organizacji World Weather Attribution z 2024 roku wykazało, że zmiany klimatu dwukrotnie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia niszczycielskich opadów w tym rejonie świata.
Opracowała Anna Bruszewska/dd
Źródło: Reuters, Citizen
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/DANIEL IRUNGU