Poszedł na strych, znalazł 2,5-metrowego aligatora

Zwierzę odkrył inspektor Dean Brown. Mężczyzna miał sprawdzić, jak idą prace budowlane, które były wykonywane w domu. Jak powiedział lokalnym mediom, wszedł na strych, gdzie znalazł coś, co wziął za "wypchanego aligatora". Ponieważ nie spodziewał się z jego strony żadnego zagrożenia, popatrzył na niego i wrócił do pracy. Po kilku chwilach zorientował się, że jest obserwowany i słyszy jakiś oddech.

- Gdy poświeciłem na niego latarką, otworzył oczy... Nie miałem już wątpliwości, że to żywe zwierzę - opowiadał Brown.

2023 Cable News Network All Rights Reserved

Aligator znaleziony na strychu 2023 Cable News Network All Rights Reserved

Wezwano służby

Inspektor zrobił szybko kilka zdjęć aligatora, a następnie zadzwonił do współpracownika, by poinformować go o znalezionym intruzie.