Poślizgnął się na szlaku i złamał nogę. Akcja ratunkowa

40-letni turysta poślizgnął się i upadł na szlaku, w wyniku czego złamał nogę. Do wypadku doszło w niedzielę we włoskiej miejscowości Pintura di Bolognola.

Jak podają włoskie media, mężczyzna szedł szlakiem, kiedy nagle stracił równowagę i poślizgnął się na zaśnieżonym zboczu. 40-latek upadł i złamał prawą nogę. Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 11.15 we włoskiej miejscowości Pintura di Bolognola w prowincji Macerata.

Wypadek we Włoszech

Na miejsce wypadku wezwano straż pożarną Camerino i górskie służby ratownicze. Ratownicy opatrzyli rannego i przetransportowali go przy pomocy śmigłowca na parking. Stamtąd mężczyzna został zawieziony ambulansem do szpitala, gdzie zostanie poddany leczeniu. Towarzysze wędrówki zostali sprowadzeni z powrotem do doliny przez górskie ekipy ratunkowe.