Zawalone domy, drogi, autostrada. Chaos po burzy

Miejscowość Montemor-o-Velho w Portugalii pod wodą Źródło: Reuters

Jak podał portal SIC Noticias, w środę w kontynentalnej Portugalii odnotowano 1602 zdarzenia związane ze złą pogodą. Strażacy wyjeżdżali głównie do podtopień, osuwisk i powalonych drzew. Najtrudniejsza sytuacja panowała w środkowej części kraju.

Pęknięte wały przeciwpowodziowe

W okolicach Coimbry wezbrana rzeka Mondego przerwała wały przeciwpowodziowe, podmywając główną autostradę kraju, A1. Fragment drogi uległ zawaleniu. Jeszcze przed zniszczeniem autostrady władze prewencyjnie zamknęły na niej ruch.

Informację o uszkodzeniu trasy łączącej Lizbonę z Porto potwierdził późnym wieczorem minister infrastruktury Portugalii Miguel Pinto Luz, dodając, że jej naprawa zajmie tygodnie.

Od środy w rejonie Coimbry trwa ewakuacja ponad 3000 osób. W operacji tej służbom obrony cywilnej pomaga wojsko. Późnym wieczorem władze miasta ogłosiły, że w związku z powodziami rozpoczęto ewakuację mieszkańców Sao Martinho de Arvore, Quimbres i Sao Joao do Campo.

Ruiu parte do troço da A1 em Coimbra, junto ao dique que rebentou https://t.co/9e4ITJwiNz — SIC Notícias (@SICNoticias) February 12, 2026 Rozwiń

Pociąg wypadł z torów

Liczne podtopienia po opadach występują w głównych miastach kraju: Lizbonie, Porto i Coimbrze, a także w popularnych wśród turystów miejscowościach, takich jak Sesimbra oraz Cascais.

Problem stanowią także osuwiska i poprzewracane drzewa, blokujące tory oraz drogi. W środę wieczorem w dystrykcie Santarem niedaleko granicy z Hiszpanią wykoleił się pociąg z pasażerami na pokładzie - skład zderzył się z leżącym na torach przewróconym drzewem. W zdarzeniu nikt nie został ranny, a jedynie doszło do wstrzymania ruchu kolejowego.

Zniszczone domy w okolicach miasta Vila Real w Portugalii Źródło: PAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

Przechodzące od końca stycznia nad Portugalią silne układy burzowe doprowadziły do licznych zniszczeń oraz śmierci co najmniej 16 osób. Do czwartkowego poranka ewakuowanych, głównie w związku z powodziami, zostało blisko 4500 osób.