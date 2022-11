Wysoka fala zabiła pracownika portu

Wskutek nagłego uderzenia wysokiej fali oceanicznej jedna osoba zginęła, a druga została ranna w porcie w Sines na zachodnim wybrzeżu Portugalii. Obaj poszkodowani to pracownicy portu.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w godzinach porannych, kiedy mężczyźni wykonywali prace na nabrzeżu - poinformowała Dyrekcja Generalna Portu w Sines (APS). W komunikacie wyjaśniono, że zajmowali się oni zadaniami służącymi poszerzeniu jednej z części portu.

Mężczyźni wpadli do wody

Ofiarą śmiertelną jest 63-letni mężczyzna w momencie uderzenia fali znajdujący się w maszynie, która została wciągnięta do wody. Drugi, 46-letni pracownik, który był w pobliżu, również wpadł do oceanu. Został ranny w głowę i trafił do szpitala.