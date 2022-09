Stał na przystanku autobusowym, porwała go woda. "Sceny postapokaliptyczne"

Portugalię nawiedził niż Danielle, pozostałość po huraganie o tej samej nazwie. Przyniósł wichury, a także ulewy prowadzące do powodzi. W miejscowości Massama woda porwała mężczyznę znajdującego się na przystanku autobusowym.

Do wtorkowego wieczora największe zniszczenia spowodowane gwałtowną aurą odnotowano w gminie Manteigas w północno-wschodniej części kraju - przekazała portugalska obrona cywilna. Według lokalnych władz doszło tam do licznych osunięć ziemi, a także powodzi. Miejscowi samorządowcy potwierdzili, że woda, która zalała ulice miasta, porywała samochody oraz uniemożliwiła ruch w części gminy.

"Postapokaliptyczne sceny"

We wtorkowe popołudnie poważnie zniszczona została miejscowość Sameiro, usytuowana na północnym wschodzie. Silny wiatr przewracał tam drzewa i słupy oświetlenia ulicznego.

Woda powodziowa porwała 32-latka

We wtorek wieczorem silne opady deszczu przeszły przez miasto Setubal oraz aglomerację Lizbony, gdzie w wielu miejscach doszło do podtopień. Służby medyczne Portugalii potwierdziły, że w podlizbońskiej miejscowości Massama woda, która pojawiła się wskutek ulewy na ulicach, porwała osobę oczekującą na przystanku autobusowym. 32-letniego mężczyznę udało się uratować i przewieźć do szpitala, ale jego stan, jak twierdzą medycy, jest ciężki.