"To będą naprawdę ciężkie chwile". Charles zbliża się do Portugalii

Zalane ulice Portugalii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Bombeiros de Portugal

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Niebezpieczna pogoda trwa w Portugalii od niedzieli. Tego dnia do kraju dotarł niż Bruna, przynosząc silny wiatr i ulewne opady deszczu. Skutki żywiołu najboleśniej odczuła wyspa Madera - z danych tamtejszej obrony cywilnej wynika, że w związku z burzą od sobotniego poranka do niedzielnego wieczora odnotowano 210 interwencji. 70 z nich dotyczyło powalonych drzew, a 36 - podtopień.

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Setki interwencji po burzy. Zaginął ratownik

Burza doprowadziła do zaginięcia 37-letniego ratownika wodnego pracującego w jednym z hoteli w Funchal, największym mieście Madery. Jak przekazał kapitan portu Bruno Teles, mężczyzna "prawdopodobnie został porwany przez morze" w niedzielę. W poniedziałek poszukiwania ratownika zakończyły się bez rezultatu, ale wznowiono je we wtorek rano. Teles zapewnił, że akcja będzie kontynuowana do momentu odnalezienia zaginionego.

Bruna doświadczyła również kontynentalną część Portugalii. W Lizbonie, stolicy kraju, do godziny 6 rano we wtorek straż pożarna otrzymała 130 zgłoszeń związanych z niebezpieczną pogodą. Jak podano, większość z tych incydentów dotyczyła zalanych domów oraz dróg.

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"Absolutnie wyjątkowy dzień". Czerwone alarmy

Mimo że Bruna przeszła już przez Portugalię, mieszkańcy wciąż muszą się mieć na baczności. Do kraju zbliża się bowiem kolejna burza - Charles - która według prognoz ma przynieść ulewy, porywy wiatru nawet do 140 kilometrów na godzinę oraz fale sięgające nawet pięciu metrów.

W nocy z wtorku na środę w większości Madery będą obowiązywać czerwone ostrzeżenia przed ulewami wydane przez IPMA, czyli Portugalski Instytut Morza i Atmosfery. Mieszkańcy wyspy otrzymali SMS-owy alert. W środę w południowej połowie kontynentalnej części kraju ważne będą czerwone alarmy przed silnym wiatrem.

- To będą naprawdę ciężkie chwile, w których konieczne będą działania ratownicze - powiedział we wtorek portugalski minister administracji i spraw wewnętrznych Luis Neves. Polityk ogłosił postawienie w stan gotowości wszystkich służb ratowniczych i jednostek wojskowych na ten - jak określił - "absolutnie wyjątkowy dzień". Ponadto urzędnik zapowiedział zamknięcie szkół i niektórych instytucji publicznych.

Web Summit w Lizbonie. Odwołana część wydarzeń

Burza zakłóciła przebieg Web Summit 2026 - światowej konferencji technologicznej, odbywającej się w dniach 9-12 listopada w Lizbonie. Organizatorzy wzięli pod uwagę zalecenia portugalskiego rządu i odwołali środowe wydarzenia. Dodali, że jeśli pogoda na to pozwoli, konferencja zostanie wznowiona w czwartek.