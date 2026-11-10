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"To będą naprawdę ciężkie chwile". Charles zbliża się do Portugalii

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Skutki burzy Bruna w Portugalii
Zalane ulice Portugalii
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: Bombeiros de Portugal
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Od kilku dni pogoda w Portugalii nie chce się uspokoić. Gdy kraj wciąż zmaga się ze skutkami burzy Bruna, nad Półwysep Iberyjski nadciąga już kolejny układ niskiego ciśnienia - Charles. Władze ogłosiły stan alarmowy i ostrzegają przed mieszkańców przed niebezpieczeństwem. Przez niebezpieczną pogodę nie odbędą się środowe wydarzenia związane z Web Summit, światową konferencją technologiczną.

Niebezpieczna pogoda trwa w Portugalii od niedzieli. Tego dnia do kraju dotarł niż Bruna, przynosząc silny wiatr i ulewne opady deszczu. Skutki żywiołu najboleśniej odczuła wyspa Madera - z danych tamtejszej obrony cywilnej wynika, że w związku z burzą od sobotniego poranka do niedzielnego wieczora odnotowano 210 interwencji. 70 z nich dotyczyło powalonych drzew, a 36 - podtopień.

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Setki interwencji po burzy. Zaginął ratownik

Burza doprowadziła do zaginięcia 37-letniego ratownika wodnego pracującego w jednym z hoteli w Funchal, największym mieście Madery. Jak przekazał kapitan portu Bruno Teles, mężczyzna "prawdopodobnie został porwany przez morze" w niedzielę. W poniedziałek poszukiwania ratownika zakończyły się bez rezultatu, ale wznowiono je we wtorek rano. Teles zapewnił, że akcja będzie kontynuowana do momentu odnalezienia zaginionego.

Bruna doświadczyła również kontynentalną część Portugalii. W Lizbonie, stolicy kraju, do godziny 6 rano we wtorek straż pożarna otrzymała 130 zgłoszeń związanych z niebezpieczną pogodą. Jak podano, większość z tych incydentów dotyczyła zalanych domów oraz dróg.

"Absolutnie wyjątkowy dzień". Czerwone alarmy

Mimo że Bruna przeszła już przez Portugalię, mieszkańcy wciąż muszą się mieć na baczności. Do kraju zbliża się bowiem kolejna burza - Charles - która według prognoz ma przynieść ulewy, porywy wiatru nawet do 140 kilometrów na godzinę oraz fale sięgające nawet pięciu metrów.

W nocy z wtorku na środę w większości Madery będą obowiązywać czerwone ostrzeżenia przed ulewami wydane przez IPMA, czyli Portugalski Instytut Morza i Atmosfery. Mieszkańcy wyspy otrzymali SMS-owy alert. W środę w południowej połowie kontynentalnej części kraju ważne będą czerwone alarmy przed silnym wiatrem.

- To będą naprawdę ciężkie chwile, w których konieczne będą działania ratownicze - powiedział we wtorek portugalski minister administracji i spraw wewnętrznych Luis Neves. Polityk ogłosił postawienie w stan gotowości wszystkich służb ratowniczych i jednostek wojskowych na ten - jak określił - "absolutnie wyjątkowy dzień". Ponadto urzędnik zapowiedział zamknięcie szkół i niektórych instytucji publicznych.

Web Summit w Lizbonie. Odwołana część wydarzeń

Burza zakłóciła przebieg Web Summit 2026 - światowej konferencji technologicznej, odbywającej się w dniach 9-12 listopada w Lizbonie. Organizatorzy wzięli pod uwagę zalecenia portugalskiego rządu i odwołali środowe wydarzenia. Dodali, że jeśli pogoda na to pozwoli, konferencja zostanie wznowiona w czwartek.

Źródło: ENEX, Reuters, Dnoticias, The Resident, Euronews, SIC Noticias
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Tagi:
Portugaliaburzeulewy
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