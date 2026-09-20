Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Portugalia. Sześciu strażaków rannych podczas akcji. "Mamy trzy wioski na linii ognia"

|
Kolumny dymu nad dystryktem Coimbra w Portugalii
Pożar w miejscowości Vouzela, Portugalia. Wideo z 4 lipca 2026
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Tiago Pinho Meteorologia/Carla Moreira/Facebook
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Co najmniej sześciu strażaków zostało rannych podczas gaszenia pożaru, który w sobotę wybuchł niedaleko portugalskiej Coimbry. Płomienie szybko się rozprzestrzeniły i zagrażały kilku miejscowościom. Walkę z ogniem utrudniały warunki pogodowe.

Według informacji podanych przez stację SIC Noticias do zaprószenia ognia doszło wczesnym popołudniem w sobotę. Płomienie pojawiły się w trzech miejscach w dystrykcie Coimbra i szybko połączyły w jeden duży, szybko rozprzestrzeniający się pożar. W niedzielę po północy służby przekazały, że żywioł zajął tereny leśne w czterech powiatach: Poiares, Lousa, Arganil oraz Gois.

- Naszym priorytetem jest ochrona ludności i na szczęście jak dotąd nam się to udaje - przekazał w sobotę wieczorem dowódca regionalnej obrony cywilnej Carlos Tavares. - Teraz mamy trzy wioski na linii ognia - dodał.

Upały utrudniały walkę z ogniem

W sobotni wieczór z żywiołem walczyło ponad 800 strażaków wspieranych przez ludność cywilną. Przed zapadnięciem zmroku nad płonącym terenem latały także śmigłowce gaśnicze. W trakcie akcji co najmniej sześciu strażaków zostało rannych, a stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki.

>>>CZYTAJ TEŻ: Duszą się dymem z pożarów w innym kraju

Według obrony cywilnej gaszenie żywiołu komplikowała rozpoczęta w piątek kolejna fala upałów wysuszających teren. Utrzymają się one co najmniej do czwartku. W sobotę strażacy mierzyli się także z silnym wiatrem oraz trudnym terenem. Tavares dodał, że obszar, na którym wybuchł pożar, był nieuporządkowany pod względem gospodarki leśnej - znajdowało się na nim sporo suchego paliwa dla ognia.

Według przewidywań straży w niedzielę warunki pozostaną trudne - od północy znów zaczęły wzmagać się podmuchy wiatru, a w dzień temperatura może wzrastać do 36 stopni Celsjusza.

>>>CZYTAJ TEŻ: Pożar nieopodal Walencji. "To palący problem dla nas wszystkich"

Źródło: PAP, SIC Noticias
Udostępnij:
Tagi:
PortugaliaPożary
Czytaj także:
Wiatr, parasol
Strefa burz i opadów nad Polską. Niesie bardzo silny wiatr
Prognoza
Deszcz i silny wiatr
Alarmy IMGW dla sześciu województw. Burzom może towarzyszyć grad
Prognoza
Dym z pożarów w Indonezji znacznie pogorszył jakość powietrza w Singapurze
Duszą się dymem z pożarów w innym kraju
Świat
Likaon pstry
Trzej bracia pobili rekord podczas poszukiwań partnerek
Ciekawostki
Burza, piorun
Prognoza zagrożeń IMGW. Mogą obowiązywać we wszystkich województwach
Polska
Rekin, żarłacz biały, płetwa rekina
"Nadzwyczajny krok". Chcą uśmiercenia rekina
Świat
W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku
Odkryli średniowieczny zamek w innym budynku
Ciekawostki
Pogoda na 5 dni
Koniec sielanki w pogodzie. Nadciągają chłód, wiatr i deszcz
Prognoza
Puma na ulicach San Francisco
Poruszenie na ulicach San Francisco. "To było trochę szalone"
Świat
Pelikan pojawił się u weterynarzy
Ptak zapukał do drzwi po pomoc. Lepiej trafić nie mógł
Świat
Floridia, Sycylia, 28 sierpnia 2026
Najlepsze kierunki na lato 2100. Nowa wakacyjna mapa Europy
Agnieszka Stradecka
Dzień bez deszczu w Bukowinie Tatrzańskiej
Od marca wpadło ponad 50 osób. Tak działa Cyber Ranger
Polska
Chile
Ciemne kłęby dymu nad ośnieżonymi szczytami. Skąd się wzięły
Świat
Opady w USA
Zagrożenie ulewami i burzami. Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają
Świat
Łachy piaskowe na rzece Araguaia w Brazylii
Dwa promy zamiast jednego. Wszystko przez suszę
Świat
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Z wraku wydobyto trzy ofiary. Los ponad setki osób jest nieznany
Świat
Ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą
Zajrzą w atmosferę z ziemi i z kosmosu. W ten sposób zobaczą więcej
Świat
Wstawiony szop leżał w kontenerze za browarem
Leżał w śmieciach, nie ruszał się. Znaleźli pijanego szopa
Świat
Opady śniegu
Żegnamy się z latem. W tej prognozie widać śnieg
Prognoza
Leopardus tilcayo, nowo opisany gatunek dzikiego kota
Znalazł go przy drodze, po roku uznał, że coś się nie zgadza. Naukowcy o nowym gatunku
Świat
Huragan widziany z kosmosu
Tak dużo pary wodnej w atmosferze jeszcze nie było. Co się z nią stanie?
Świat
Łoś przechodzi przez pasy, Bartoszyce (Warmińsko-Mazurskie)
Łoś "zachował się lepiej niż niejeden przechodzień". Nagranie z Bartoszyc
Polska
Dzielnice Hillarys i Sorrento w Australii Zachodniej
"Rzucał nim jak rybą". Śmiertelny atak rekina
Świat
Bachus – arcydzieło Caravaggia (Michelangelo Merisi) w Galerii Uffizi we Florencji (Toskania, Włochy), 28.09.2023 r.
"Bomba wodna" nad Florencją. Obraz Caravaggia w strugach deszczu
Świat
Mgła
Gęste mgły. Tu trzeba uważać
Prognoza
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Alaski
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Alaski
Świat
Powodzie w Nowym Meksyku
Tak obfite opady są tutaj rzadkością. Trzy osoby nie żyją
Świat
Po ulewach w Walencji
Skarżą się, że alerty przed powodzią przyszły zbyt późno
Świat
Opady w prognozach
Idzie zmiana w pogodzie. Do Polski zbliża się zatoka chłodu
Prognoza
Krater McGetchin na zdjęciu wykonanym przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter
To największy nowo powstały krater znaleziony w Układzie Słonecznym
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom