Świat Portugalia. Sześciu strażaków rannych podczas akcji. "Mamy trzy wioski na linii ognia" Agnieszka Stradecka |

Pożar w miejscowości Vouzela, Portugalia. Wideo z 4 lipca 2026 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Tiago Pinho Meteorologia/Carla Moreira/Facebook

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Według informacji podanych przez stację SIC Noticias do zaprószenia ognia doszło wczesnym popołudniem w sobotę. Płomienie pojawiły się w trzech miejscach w dystrykcie Coimbra i szybko połączyły w jeden duży, szybko rozprzestrzeniający się pożar. W niedzielę po północy służby przekazały, że żywioł zajął tereny leśne w czterech powiatach: Poiares, Lousa, Arganil oraz Gois.

- Naszym priorytetem jest ochrona ludności i na szczęście jak dotąd nam się to udaje - przekazał w sobotę wieczorem dowódca regionalnej obrony cywilnej Carlos Tavares. - Teraz mamy trzy wioski na linii ognia - dodał.

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Upały utrudniały walkę z ogniem

W sobotni wieczór z żywiołem walczyło ponad 800 strażaków wspieranych przez ludność cywilną. Przed zapadnięciem zmroku nad płonącym terenem latały także śmigłowce gaśnicze. W trakcie akcji co najmniej sześciu strażaków zostało rannych, a stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki.

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Według obrony cywilnej gaszenie żywiołu komplikowała rozpoczęta w piątek kolejna fala upałów wysuszających teren. Utrzymają się one co najmniej do czwartku. W sobotę strażacy mierzyli się także z silnym wiatrem oraz trudnym terenem. Tavares dodał, że obszar, na którym wybuchł pożar, był nieuporządkowany pod względem gospodarki leśnej - znajdowało się na nim sporo suchego paliwa dla ognia.

Według przewidywań straży w niedzielę warunki pozostaną trudne - od północy znów zaczęły wzmagać się podmuchy wiatru, a w dzień temperatura może wzrastać do 36 stopni Celsjusza.

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