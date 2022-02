Susza opanowała Portugalię. Tak źle nie było od 17 lat

Portugalia zmaga się z największą od 2005 roku suszą. Kraj robi wszystko co może, by zaoszczędzić zasoby wodne. Działanie niektórych elektrowni wodnych zostało ograniczone, a mieszkańcy mogą otrzymać zakaz podlewania trawników i oczyszczania ulic.

W obliczu niepokojącej suszy, która pojawiła się zimą w Portugalii, mieszkańcy mogą zostać zmuszeni do ograniczenia nawadniania terenów zielonych i używania wody do oczyszczenia ulic w najbardziej dotkniętych regionach - poinformował w środę Joao Fernandes, minister środowiska.

91 procent terytorium kraju

Na początku lutego rząd nakazał niektórym przedsiębiorstwom, obsługującym niektóre zapory wodne tymczasowe ograniczenie zużycia wody do produkcji energii i nawadniania. Priorytetem stało się zagospodarowanie społeczeństwa w wodę zdatną do spożycia.

Wysoka temperatura i brak opadów

Szczególnie mocno ucierpiały północno-wschodnie i południowe regiony. Jak podała w raporcie agencja meteorologiczna IPMA, suche warunki pogodowe mogą utrzymać się co najmniej do końca miesiąca.

- To, co można zrobić, to wdrożyć nowe środki ograniczające zużycie wody w rolnictwie i społecznościach miejskich - powiedział Fernandes.