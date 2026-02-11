Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rzeka atmosferyczna nad Portugalią, Portugalia pod wodą. "Jesteśmy u kresu naszych możliwości"

Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Źródło: Reuters
Portugalię nawiedziły kolejne ulewy, które doprowadziły do pogorszenia się sytuacji w środkowej części kraju. Na zniszczenia narażone jest historyczne miasto. W ramach środków ostrożności władze ewakuowały około trzy tysiące mieszkańców.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Od końca stycznia Portugalię nawiedzają kolejne burze, niosące silny wiatr i intensywne opady deszczu. Ataki żywiołu przyczyniły się do śmierci co najmniej 15 osób i wielu zniszczeń. Premier Luis Montenegro poinformował, że według wstępnych szacunków straty przekraczają cztery miliardy euro.

Poziom wody niebezpiecznie się podnosi

Kolejne ulewy rozpoczęły się we wtorek. Tym razem nie były odpowiedzialnie za nie burze, a zjawisko zwane rzeką atmosferyczną. To szeroki korytarz w atmosferze, transportujący ogromne ilości pary wodnej na przykład z z obszarów tropikalnych.

Intensywne opady deszczu zaznaczyły się przede wszystkim w środkowej części kraju, w okolicach miasta Coimbra. To jedno z najstarszych miast uniwersyteckich w Europie - tamtejsza uczelnia Alta i Sofia została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jak poinformowała agencja informacyjna Reuters, powołując się na urząd miasta, część starożytnych murów Coimbry zawaliła się, blokując drogę poniżej i wymuszając zamknięcie miejskiego targu.

Największe zagrożenie związane było jednak z podnoszącym się poziomem wody w rzece Mondego. W związku z ryzykiem przerwania wałów przeciwpowodziowych władze zdecydowały we wtorek wieczorem o ewakuacji około trzech tysięcy osób. Operacja trwała także w środę - policjanci pukali od drzwi do drzwi i przewozili mieszkańców autobusami do schronisk, gdzie pozostaną co najmniej do czwartku.

Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Źródło: Reuters

Niepokojące prognozy i wizyta premiera

Decyzję o ewakuacji podjęto na podstawie niepokojących prognoz. Jak poinformował w środę Carlos Tavares, regionalny urzędnik do spraw obrony cywilnej, sytuacja może pogorszyć się między późnym wieczorem w środę a południem w czwartek. Ulewy mogą sprawić, że zapora Aguieira, położona 35 kilometrów na północny wschód od Coimbry, "przepełni się, zerwie wały i wywoła dalsze powodzie" - ostrzegł Tavares.

W związku z trudną sytuacją do Coimbry przyjechał premier Luis Montenegro, który spotkał się z lokalnymi władzami i przedstawicielami służb.

- Jesteśmy u kresu naszych możliwości, by powstrzymać te wody. Robimy wszystko, co możliwe, w tym stosujemy najbardziej ekstremalny środek zapobiegawczy, ewakuację - powiedział premier reporterom, stojąc na moście nad rzeką Mondego.

Montenegro nadzorował działania kryzysowe w zastępstwie minister spraw wewnętrznych Marii Lucii Amaral. Polityczka podała się do dymisji w następstwie krytyki ze strony partii opozycyjnych i lokalnych społeczności za, jak to określili, powolną i nieudaną reakcję władz na niszczycielską burzę Kristin z końca stycznia. W jej wyniku zginęło dziewięć osób.

Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób

Groźnie w okolicach Lizbony

Ulewy nawiedziły nie tylko okolice Coimbry. Nieopodal Lizbony, na drugim brzegu rzeki Tag, władze ewakuowały wioskę Porto Brandao z powodu ryzyka osuwisk. Około 30 osób opuściło swoje domu po osuwisku w sąsiedniej nadmorskiej miejscowości Caparica. W Cartaxo na północny wschód od Lizbony ulewy doprowadziły z kolei do zawalenia się opuszczonego budynku na wóz straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał, ale samochód został zniszczony.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, SIC Noticias

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Portugaliaulewy
Czytaj także:
Gołoledź
Opady marznące dalej groźne. Gdzie trzeba na nie uważać
Prognoza
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Będzie padać w całym kraju. Nawet 12 stopni
Prognoza
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Na drogach nie było tak źle, na chodnikach - wręcz przeciwnie. Sondaż
Polska
Śnieg spadł w Tatrach
Z objęć wiosny wprost w ramiona zimy. Miejscami mocniej sypnie śniegiem
Prognoza
Gezani
"Nigdy nie doświadczyłem tak gwałtownie wiejącego wiatru"
Świat
Pogoda w górach
Tutaj aura wymaga naszej uwagi, obowiązuje lawinowa "dwójka"
Polska
Opady w środę
Marznące opady nad Polską. Gdzie trzeba uważać
Prognoza
Sytuacja baryczna w Polsce i Europie
Jak długo potrwa ocieplenie? "Modele są zgodne"
Prognoza
Zdarzenie w Sopocie (Pomorskie)
"To już nie jest brak wyobraźni, tylko groza"
Polska
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
"Uważaj na drogach i chodnikach". Alert RCB w mocy
Prognoza
Spadnie deszcz ze śniegiem
Dzień "na plusie", ale będzie się działo
Prognoza
Walencja
W nocy się odkrywali, za dnia zdejmowali ciepłe kurtki
Świat
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
Prognoza
Manat został wyciągnięty z kanału burzowego na Florydzie
Manat chciał się ogrzać. Niefortunnie utknął
Świat
Opady marznące
Na Mazowszu pada marznący deszcz. Będzie wędrował w tym kierunku
Prognoza
Odwilż, śnieg, roztopy
Czeka nas kolejna duża anomalia temperatury
Prognoza
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Jakość powietrza ma się poprawiać, ale zgonów może być dwa razy więcej
Smog
Nowy Jork zmaga się z mrozem
Takiej fali mrozu nie było od dawna. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Słońce przebija się przez chmury
Świętowali powrót słońca. Nie było go w miasteczku od listopada
Świat
Wiosenna aura
Jaka będzie wiosna? IMGW opublikował prognozę
Prognoza
Mróz
Kolejna mroźna noc. Tutaj było prawie -27 stopni
Polska
Opady marznące we wtorek
Opady marznące w Polsce. Gdzie ich się spodziewać
Prognoza
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Miejscami mroźnie, miejscami na plusie
Prognoza
Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdj. poglądowe
Miejskie mrówki się tym zajadają, wiejskie "kręcą na to czułkami"
Nauka
mróz zima noc
W nocy temperatura spadnie nawet do -18 stopni
Smog
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
Świat
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
Polska
Odwilż, roztopy
Ociepli się. I to mocno
Prognoza
Maroko zmaga się z powodziami
Woda porwała samochód z trójką dzieci
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom