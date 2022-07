Pożary w Portugalii, ponad 80 osób rannych. "Ogień jest wszędzie"

Około 1700 strażaków wspieranych przez 501 pojazdów zmagało się we wtorek z 14 aktywnymi pożarami w całym kraju - przekazały władze obrony cywilnej tego kraju.

Pożary w Portugalii. Kilkadziesiąt rannych osób

W rezultacie rozprzestrzeniających się od czwartku w Portugalii pożarów lasów i nieużytków rolnych, ranne zostały 82 osoby - podały we wtorek wieczorem władze obrony cywilnej tego kraju. Według szacunków portugalskich służb tylko podczas minionej doby zanotowano ponad 50 osób zranionych przez ogień. Najwięcej poszkodowanych wskutek żywiołu, potęgowanego przez tropikalne upały, stanowią mieszkańcy środkowej części kraju, głównie dystryktów Santarem i Leiria. Jak poinformował komendant portugalskiej obrony cywilnej Andre Fernandes, ponad 50 poszkodowanych przez żywioł osób to strażacy. Tymczasem, jak ostrzegł Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA), w środę wraz z dalszym wzrostem temperatur powietrza należy się spodziewać wzrostu zagrożenia wybuchem kolejnych pożarów.

Ewakuowano trzysta osób. "Ogień jest wszędzie"

We wtorek ewakuowano trzystu mieszkańców miejscowości Ourém położonej w dystrykcie Santarém. W pobliskiej gminie Leiria spłonęło kilka domów, a pożary spowodowały zamknięcie trzech głównych autostrad.

Joaquim Gomes, 75-letni emeryt, który od pięćdziesięciu lat mieszka w maleńkiej wiosce w Ourém, powiedział, że obawia się, że ogień może dotrzeć do jego domu, ale jest gotów zrobić wszystko, co w jego mocy, aby pomóc w walce z nim.

- Nie pamiętam czegoś takiego jak to, co dzieje się teraz - powiedział Joaquim Gomes. - Ogień jest wszędzie - dodał. Wielu miejscowych skarżyło się, że nie było wystarczająco dużo strażaków i zasobów do walki z pożarami.