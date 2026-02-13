Ostatnie przygotowania przed "powodzią stulecia"

Miejscowość Montemor-o-Velho w Portugalii pod wodą Źródło: Reuters

Jak wynika z szacunków portugalskiej obrony cywilnej i władz poszkodowanych gmin, do piątkowego poranka w kraju ewakuowanych zostało około 5000 osób. Najtrudniejsza sytuacja panuje w centralnej części kraju w dystrykcie Coimbra. Z brzegów wystąpiła tam rzeka Mondego, zalewając tereny zabudowane.

Kulminacja fali wciąż przed nimi

W czwartek burmistrz Coimbry Ana Abrunhosa przekazała, że miasto spodziewa się w piątek wystąpienia "powodzi o skali nienotowanej od stulecia". W piątek około godziny 15 czasu lokalnego przez miasto ma przejść kulminacja fali powodziowej zagrażająca gęsto zaludnionym obszarom w centrum. Jeśli ziści się najgorszy scenariusz, władze są gotowe ewakuować ponad 9000 osób z centrum miasta.

- Apelujemy do mieszkańców Coimbry, aby podjęli niezbędne środki bezpieczeństwa, zabezpieczyli swój dobytek i byli gotowi opuścić swoje domy, jeśli zajdzie taka potrzeba - powiedział Mario Silvestre, dyrektor Krajowej Agencji ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności.

Mieszkańcy aglomeracji Coimbry zostali również wezwani do przygotowania tzw. zestawów ratunkowych zawierających produkty pierwszej potrzeby i odzież, które pozwolą przetrwać trzy dni poza domem. W piątek w mieście zamknięte zostały wszystkie szkoły, a także słynny uniwersytet. Rozpoczęło się również spuszczanie wody z chroniącej miasto zapory Aguieira.

Spuszczanie wody z zapory Aguieira przed przejściem kulminacji fali powodziowej Źródło: PAP/EPA/PAULO NOVAIS

Wstrzymane połączenia kolejowe

Jak poinformował w piątek zarząd Kolei Portugalskich, ze względów bezpieczeństwa zawieszono ruch pociągów dalekobieżnych między Porto a Lizboną. Jako przyczynę operator wskazał pogarszające się warunki pogodowe i zalanie torów. Nie zaplanowano jeszcze, kiedy połączenia zostaną wznowione.

Portugalska obrona cywilna przekazała, że w następstwie dużego nasiąknięcia wodą gruntów w wielu miejscach kraju doszło do osunięć ziemi. Jeden z takich przypadków miał miejsce w czwartek przy moście 25 Kwietnia w Lizbonie, ograniczając na nim ruch.

Zalana linia kolejowa w okolicach Montemor-o-Velho, Portugalia Źródło: PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES

Z powodu utrzymujących się w Portugalii od końca stycznia wichur i powodzi zginęło 16 osób, a ponad 700 zostało rannych. Z szacunków rządu, gmin oraz stowarzyszeń branżowych wynika, że łączne straty spowodowane przez kataklizm przekraczają już 4,5 miliarda euro.