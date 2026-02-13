Logo TVN24
Świat

Ostatnie przygotowania przed "powodzią stulecia"

epa12730650
Miejscowość Montemor-o-Velho w Portugalii pod wodą
Źródło: Reuters
Prawie pięć tysięcy osób zostało ewakuowanych w centralnej Portugalii z powodu rozległych podtopień i osuwisk. Coimbra, jeden z turystycznych ośrodków kraju, przygotowuje się na powódź o skali nienotowanej od stulecia. Nie kursują pociągi pomiędzy Lizboną a Porto.
Jak wynika z szacunków portugalskiej obrony cywilnej i władz poszkodowanych gmin, do piątkowego poranka w kraju ewakuowanych zostało około 5000 osób. Najtrudniejsza sytuacja panuje w centralnej części kraju w dystrykcie Coimbra. Z brzegów wystąpiła tam rzeka Mondego, zalewając tereny zabudowane.

Kulminacja fali wciąż przed nimi

W czwartek burmistrz Coimbry Ana Abrunhosa przekazała, że miasto spodziewa się w piątek wystąpienia "powodzi o skali nienotowanej od stulecia". W piątek około godziny 15 czasu lokalnego przez miasto ma przejść kulminacja fali powodziowej zagrażająca gęsto zaludnionym obszarom w centrum. Jeśli ziści się najgorszy scenariusz, władze są gotowe ewakuować ponad 9000 osób z centrum miasta.

- Apelujemy do mieszkańców Coimbry, aby podjęli niezbędne środki bezpieczeństwa, zabezpieczyli swój dobytek i byli gotowi opuścić swoje domy, jeśli zajdzie taka potrzeba - powiedział Mario Silvestre, dyrektor Krajowej Agencji ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności.

Mieszkańcy aglomeracji Coimbry zostali również wezwani do przygotowania tzw. zestawów ratunkowych zawierających produkty pierwszej potrzeby i odzież, które pozwolą przetrwać trzy dni poza domem. W piątek w mieście zamknięte zostały wszystkie szkoły, a także słynny uniwersytet. Rozpoczęło się również spuszczanie wody z chroniącej miasto zapory Aguieira.

Spuszczanie wody z zapory Aguieira przed przejściem kulminacji fali powodziowej
Spuszczanie wody z zapory Aguieira przed przejściem kulminacji fali powodziowej
Źródło: PAP/EPA/PAULO NOVAIS

Wstrzymane połączenia kolejowe

Jak poinformował w piątek zarząd Kolei Portugalskich, ze względów bezpieczeństwa zawieszono ruch pociągów dalekobieżnych między Porto a Lizboną. Jako przyczynę operator wskazał pogarszające się warunki pogodowe i zalanie torów. Nie zaplanowano jeszcze, kiedy połączenia zostaną wznowione.

Portugalska obrona cywilna przekazała, że w następstwie dużego nasiąknięcia wodą gruntów w wielu miejscach kraju doszło do osunięć ziemi. Jeden z takich przypadków miał miejsce w czwartek przy moście 25 Kwietnia w Lizbonie, ograniczając na nim ruch.

Zalana linia kolejowa w okolicach Montemor-o-Velho, Portugalia
Zalana linia kolejowa w okolicach Montemor-o-Velho, Portugalia
Źródło: PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES

Z powodu utrzymujących się w Portugalii od końca stycznia wichur i powodzi zginęło 16 osób, a ponad 700 zostało rannych. Z szacunków rządu, gmin oraz stowarzyszeń branżowych wynika, że łączne straty spowodowane przez kataklizm przekraczają już 4,5 miliarda euro.

Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju

Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju

Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne

Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, SIC Noticias

Źródło zdjęcia głównego: LUSA

