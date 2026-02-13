Logo TVN24
Groziła im wielka woda, odetchnęli z ulgą

p
Sytuacja na zaporze budziła spore obawy
Źródło: Reuters
Najgorsze w portugalskiej Coimbrze już minęło. Mieszkańcy tego portugalskiego miasta szykowali się na powódź, jakiej nie notowano tu od stulecia. Wciąż jednak nie mogą wrócić do swoich domów.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W piątek po południu w mieście Coimbra w centralnej części Portugalii spodziewana była kulminacja fali powodziowej po intensywnych opadach. Sytuacja była na tyle poważna, że władze były przygotowane na zarządzenie ewakuacji ponad dziewięciu tysięcy osób z centrum miasta. Z brzegów wcześniej wystąpiła rzeka Mondego, bardzo niepokojąca sytuacja panowała też na zaporze Aguieira.

Najgorsze już za nimi

W piątek późnym popołudniem Ana Abrunhosa, burmistrzyni miasta przekazała, że najgorsze już minęło, choć sytuacja wciąż dalej wymaga ogromnej uwagi, bo wiele terenów jest zalanych.

- Mieszkańcy zalanych obszarów nie powinni jeszcze wracać do swoich domów - powiedziała, dodając, że taka sytuacja utrzyma się najpewniej przez cały weekend. Dodała także, że przepływ wody na zaporze Aguieira ustabilizował się i że w najbliższych dniach będzie spadał.

Jak wynika z szacunków portugalskiej obrony cywilnej i władz poszkodowanych gmin, do piątku w kraju ewakuowano około 5000 osób.

W piątek mieszkańcy aglomeracji Coimbry zostali również wezwani do przygotowania tzw. zestawów ratunkowych zawierających produkty pierwszej potrzeby i podstawową odzież. W mieście zamknięte były wszystkie szkoły, a także słynny uniwersytet.

Tygodnie wichur i ulew

Z powodu utrzymujących się w Portugalii od końca stycznia wichur i powodzi zginęło 16 osób, a ponad 700 zostało rannych. Z szacunków rządu, gmin oraz stowarzyszeń branżowych wynika, że łączne straty spowodowane przez kataklizm przekraczają już 4,5 miliarda euro.

Spuszczanie wody z zapory Aguieira przed przejściem kulminacji fali powodziowej
Spuszczanie wody z zapory Aguieira przed przejściem kulminacji fali powodziowej
Źródło: PAP/EPA/PAULO NOVAIS
Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju

Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju

Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne

Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka, Damian Dziugieł

Źródło: PAP, SIC Noticias

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

PortugaliaPowódź
