Świat

Odwołane loty, poważne opóźnienia. Silny wiatr na Maderze

Lotnisko na Maderze - zdj. poglądowe
Utrudnienia wystąpiły na lotnisku na Maderze
Źródło: Google Earth
Silny wiatr sparaliżował w czwartek pracę lotniska na Maderze. Jak podały lokalne media, przez cały ranek nie wylądował tam ani jeden samolot. Ostatecznie odwołano prawie 70 połączeń.

W czwartek na Maderze występowały silne podmuchy wiatru. Portugalska agencja meteorologiczna IPMA wydała dla archipelagu ostrzeżenia meteorologiczne przed silnymi porywami oraz wysokimi falami.

Wstrzymano przyloty i odloty

Lokalne media podały, że trudne warunki pogodowe zakłóciły pracę lotniska na Maderze. Przez cały ranek nie wylądował na nim żaden samolot. Od rana występowały również problemy z odlotami. W ciągu dnia odwołano łącznie 68 lotów, wystąpiły także wielogodzinne opóźnienia.

Problemy odnotowano również na morzu. Kapitanat portu w Funchal, największym mieście Madery, wydał w czwartek ostrzeżenie o wzburzonym morzu. Alarm obowiązywał do godziny 6 w piątek.

Źródło: Diario de Noticias

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Portugalia
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
