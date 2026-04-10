Świat Odwołane loty, poważne opóźnienia. Silny wiatr na Maderze Agnieszka Stradecka |

Utrudnienia wystąpiły na lotnisku na Maderze

W czwartek na Maderze występowały silne podmuchy wiatru. Portugalska agencja meteorologiczna IPMA wydała dla archipelagu ostrzeżenia meteorologiczne przed silnymi porywami oraz wysokimi falami.

Wstrzymano przyloty i odloty

Lokalne media podały, że trudne warunki pogodowe zakłóciły pracę lotniska na Maderze. Przez cały ranek nie wylądował na nim żaden samolot. Od rana występowały również problemy z odlotami. W ciągu dnia odwołano łącznie 68 lotów, wystąpiły także wielogodzinne opóźnienia.

Problemy odnotowano również na morzu. Kapitanat portu w Funchal, największym mieście Madery, wydał w czwartek ostrzeżenie o wzburzonym morzu. Alarm obowiązywał do godziny 6 w piątek.