Nie żyje pięć osób. Wprowadzono stan klęski żywiołowej

Burza Kristin uderzyła w Półwysep Iberyjski w w nocy z wtorku na niedzielę. Żywioł niósł intensywne opady deszczu oraz wichury o prędkości do 150 km/h. Jednym z najbardziej poszkodowanych regionów została Portugalia, gdzie doszło do powodzi, osuwisk ziemi i zniszczeń spowodowanych silnym wiatrem. W czwartek lokalne media poinformowały o wzroście bilansu ofiar do pięciu osób.

Stan klęski żywiołowej w części Portugalii

Ofiary burzy Kristin zginęły głównie w następstwie przewrócenia się na nie metalowych konstrukcji lub drzew. Ciało jednej z ofiar, 83-letniej kobiety, zostało znalezione wewnątrz auta porwanego przez wezbraną rzekę. W środę wieczorem portugalskie służby medyczne przekazały, że na skutek wichur i intensywnych opadów deszczu rannych zostało blisko 200 osób. Większość z nich otrzymała pomoc medyczna lub została hospitalizowana w szpitalach w Leirii i Coimbrze.

"Jeszcze dzisiaj premier odwiedzi obszary dotknięte [przez żywioł - przyp. red.] w dystryktach Leiria oraz Coimbra" - przekazał rząd precyzując, że w związku z kataklizmem także minister obrony Nuno Melo odwołał wizytę w Polsce.

Portal Globo poinformował, że około 450 tysięcy domów nadal pozostaje bez prądu. Kilka gmin podjęło decyzję o zamknięciu szkół. Portugalski rząd podjął decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na obszarach najbardziej dotkniętych przez żywioł.

W związku z nadejściem nad Portugalię burzy konieczne było wysłanie w teren ponad 18 tys. członków służb ratowniczych. Podjęli oni w sumie ponad 5,5 tys. interwencji. Lokalne władze szacują, że straty materialne będą liczone w milionach euro.

Powodzie w Hiszpanii

Żywioł pokazał swoją siłę także w Hiszpanii. Intensywne opady deszczu niesione przez żywioł doprowadziły do lokalnych powodzi i podtopień. Jak podała agencja informacyjna Reuters, co najmniej 50 osób zostało ewakuowanych z okolic miasta Jerez de la Frontera na południu kraju. W środę z powodu niebezpiecznej pogody odwołano zajęcia w szkołach w części Andaluzji.