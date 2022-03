Potężne fale u wybrzeża Portugalii. Zobacz na zdjęciu satelitarnym ich ogromną siłę

Portugalia. Potężne fale

Po powrocie do domu Laureano wysłał wideo z falą do naukowców z Uniwersytetu w Lizbonie, którzy przeanalizowali jej rozmiar za pomocą oprogramowania, które wykorzystuje wzrost surfera do określenia jej wielkości. Wykazało ono, że fala mierzyła 30,9 metra wysokości. To czyni ją największą falą, na jakiej surfował człowiek, choć nie jest ona oficjalnie uznana przez Światową Ligę Surfingu (WSL) ze względu na sposób, w jaki badacze przeanalizowali wysokość fali. Rekord wciąż należy do Brazylijczyka Rodrigo Koxa. W 2017 r. pokonał falę o wysokości 24,4 metra, również w Nazaré. Wynika to z faktu, że WSL mierzy wysokość fali w stosunku do poziomu morza, co może być wykonane przez urzędników z brzegu lub zza fali, gdy ta się załamuje. Niestety, w dniu surfowania Laurano w Nazaré nie było żadnych przedstawicieli WSL, więc rekord pozostaje niezweryfikowany.