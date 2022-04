Morze wyrzuciło na brzeg kaszalota. Ranne zwierzę nie przeżyło

Władze przekazały, że zwierzę wypłynęło około 25 kilometrów od Lizbony na brzeg plaży w miejscowości Almada w piątek. Służby zostały zawiadomione o tym około godziny 9 miejscowego czasu. Jak informował Portugalski Instytut Ochrony Przyrody (ICNF), "pierwsze badania wydają się wskazywać na możliwe złamania w ciele zwierzęcia". Doszło do nich prawdopodobnie w wyniku zderzenia ze statkiem.

Próby pomocy bez skutku

Podjęto jednak próby ratowania kaszalota, ale skierowanie go na głębsze wody się nie powiodło. Nie pomógł również przypływ. Zwierzę nie reagowało na obecność łodzi znajdujących się w bliskiej odległości od niego, co z dużym prawdopodobieństwem wskazywało, że był chory przed znalezieniem się na brzegu - wyjaśnił Instytut. Dodano, że gdy zwierzęta te zbliżają się do obszarów przybrzeżnych, prawdopodobnie są chore.