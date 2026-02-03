Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Portugalia, Hiszpania. Jeszcze nie otrząsnęli się po jednej silnej burzy, a już nadchodzi kolejna

Portugalscy żołnierze pomagają ofiarom burzy Kristin
Portugalczycy sprzątają po jednej silnej burzy i szykują się na kolejną
Źródło: Reuters
Portugalia i Hiszpania szykują się na nadejście burzy Leonardo. Ma ona przynieść ulewy i silny wiatr, także w miejscach, które dopiero co nawiedził inny potężny żywioł. Służby i władze ostrzegają przed zagrożeniem.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Półwysep Iberyjski wciąż mierzy się ze skutkami burzy Kristin. Żywioł najmocniej zaznaczył się w środkowej Portugalii, gdzie doprowadził do śmierci co najmniej dziewięciu osób i pozbawił prądu tysiące mieszkańców - jak podał portal SAPO, powołując się na dane operatora E-Redes, we wtorek rano prądu wciąż nie miało ponad 100 tysięcy osób. W Hiszpanii burza wywołała z kolei lokalne powodzie i podtopienia, a także przyniosła śnieg, który sparaliżował transport w części kraju.

Szykują się na ulewy i silny wiatr

Kraje na Półwyspie Iberyjskim jeszcze nie otrząsnęły się po Kristin, a zbliża się do nich kolejna silna burza, Leonardo. W czwartek wieczorem portugalska agencja meteorologiczna (IPMA) przekazała, że żywioł zaznaczy swój wpływ w kraju we wtorek, a w Hiszpanii - w środę. Niebezpieczna pogoda ma panować aż do soboty.

IPMA prognozuje, że Leonardo przyniesie intensywne i długotrwałe ulewy, a także porywy wiatru sięgające 75 kilometrów na godzinę na wybrzeżu środkowej Portugalii i 95 km/h na wyżynach. Agencja zaznaczyła jednak, że porywy nie będą tak silne jak podczas burzy Kristin, gdy momentami przekraczały 200 km/h.

Portugalscy żołnierze pomagają ofiarom burzy Kristin
Portugalscy żołnierze pomagają ofiarom burzy Kristin
Źródło: PAP/EPA/ESTELA SILVA

Służby i władze ostrzegają

Daniela Fraga, zastępczyni dowódcy krajowej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych i ochrony ludności (ANEPC) powiedziała dziennikarzom w poniedziałek wieczorem, że intensywne opady deszczu mogą doprowadzić do powodzi i podtopień. Co gorsza, może się tak stać głównie w regionach dotkniętych przez burzę Kristin.

Przed zagrożeniem ostrzegają również hiszpańskie służby. Agencja meteorologiczna AEMET wydała alarmy przed ulewami i silnym wiatrem na południowym zachodzie kraju, w okolicach miast Kadyks i Jerez de la Frontera. Synoptycy ostrzegli, że w górach Grazalema w 24 godziny może spaść 200-250 litrów deszczu na metr kwadratowy. Poza tym zagrożenie będzie stanowić podnoszący się poziom rzek.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, SAPO, AEMET

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ESTELA SILVA

Udostępnij:
TAGI:
PortugaliaHiszpaniaburza
Czytaj także:
Artemis II, rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion
Cel: Księżyc. Misja musi jeszcze poczekać
Nauka
Opady wkroczą do kraju
Pogoda szykuje dla nas nowe zagrożenie. Są alarmy
Prognoza
W odśnieżanie zaangażowano Japońskie Siły Samoobrony
Ponad trzy metry śniegu, 30 osób nie żyje
Świat
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
Prognoza
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
Polska
komin smog shutterstock_521936638
"Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Mróz, mroźna noc
Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni
Prognoza
Zima, śnieg, mróz
Tam mogą powrócić opady śniegu
Prognoza
Noc, mróz, zimno
Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej
Polska
Statek na mieliźnie w Stambule
Statek towarowy utknął blisko plaży i domów
Świat
Dzień Świstaka 2026 w Pensylwanii
Co z tą zimą? Świstak Phil przepowiedział pogodę
Ciekawostki
Mróz, zima, noc
Kolejna ekstremalnie zimna noc. Ile stopni będzie
Prognoza
Kocioł Vitoligno 100-C
Kocioł na biomasę - ogrzewanie domu drewnem lub pelletem
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Mróz, przymrozek
Szczypie mróz, świeci słońce. I jest śmierdzący problem
Smog
Śnieżyce wymusiły zamknięcie części drogi międzystanowej 85 w Karolinie Północnej
Najgorsze zimno od dekad. Zmarło ponad sto osób
Świat
Zima, śnieg, opady
Odpoczniemy od siarczystego mrozu. Na jak długo
Prognoza
Miasto Janiszki (lit. Joniszkis) na Litwie zimą
Srogi mróz u naszych sąsiadów. Tak zimno nie było od 30 lat
Świat
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
Biegun zimna się przeniesie. Możliwe -25 stopni w stolicy
Prognoza
Zima, mróz, prąd, linie energetyczne, słupy energetyczne
Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu
Polska
Sytuacja pogodowa w Europie
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"
Prognoza
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry
Polska
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza
Prognoza
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
Prognoza
Mróz, śnieg, zima
W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe
Polska
Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile
Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie
Świat
Mróz noc
Nocą nawet -27 stopni. A co przyniesie dzień?
Prognoza
Opady marznące
Siarczysty mróz odpuści, ale pojawi się nowe zagrożenie
Prognoza
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
Polska
Bukowina Tatrzanska
Dobre jedzenie i ośnieżone trasy. Bukowina Tatrzańska zaprasza
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom