Leonardo zalewa Hiszpanię i Portugalię. Wpływa i na pogodę w Polsce

W Reguengo do Alviela w Portugalii poziom wód jest niebezpiecznie wysoki Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę nad Polską przechodzą fronty atmosferyczne związane z niżem Leonardo, niosące ze sobą opady śniegu i marznącego deszczu. Ten sam układ baryczny daje się we znaki mieszkańcom Półwyspu Iberyjskiego.

W środę w całej Portugalii obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed opadami śniegu i deszczu, a w strefie brzegowej - także przed wysokimi falami. Lokalnie w ciągu doby może spaść nawet 250 litrów wody na metr kwadratowy.

Atenção aos Avisos Meteorológicos para Portugal Continental:

Agitação Marítima - Amarelo [ 04 Fev 06:27 - 05 Fev 06:00 ]

Precipitação - Amarelo [ 04 Fev 21:00 - 05 Fev 09:00 ]

Vento - Amarelo [ 05 Fev 00:00 - 05 Fev 15:00 ]#avisosipmahttps://t.co/9KDBzCZv9T pic.twitter.com/jZE2I41HTA — IPMA (@ipma_pt) February 4, 2026 Rozwiń

Stan wody w rzekach rośnie

Burza, która nadciągnęła nad Portugalię we wtorek, doprowadziła do licznych powodzi. Służby ratunkowe interweniowały ponad 900 razy. W środę rano, jak przekazała obrona cywilna, w kraju nieprzejezdnych z powodu zalegającej wody było kilkaset dróg. Zalane zostały również linie kolejowe w centralnej i północnej Portugalii.

We wtorek wieczorem obrona cywilna ogłosiła najwyższy poziom gotowości w związku z wystąpieniem z brzegów rzek. Według służb ratowniczych kilkaset osób zostało odciętych od świata przez zalane drogi. Wśród odizolowanych od reszty kraju wsi znalazła się Reguengo de Alviela w centrum Portugalii.

- To jak więzienie. Nikt nie może wjechać ani wyjechać - skarżył się w rozmowie z portalem SIC Noticias jeden z mieszkańców miejscowości.

W Reguengo Do Alviela w Portugalii poziom wód jest niebezpiecznie wysoki Źródło: ENEX

Bardzo poważna sytuacja występuje w aglomeracji Lizbony. W kilku miejscach doszło do wystąpienia z brzegu rzeki Tag. W związku z licznymi podtopieniami na ulicach miasta metro uruchomiło miejsca noclegowe dla osób w kryzysie bezdomności na terenie trzech stacji.

Burza Leonardo nadciągnęła zaledwie kilka dni po niżu Kristin. W efekcie tego ostatniego zginęło co najmniej 11 osób, a ponad 600 zostało rannych, zniszczona została również infrastruktura energetyczna. W środę rano w Portugalii bez dostępu do energii elektrycznej wciąż pozostawały 93 tysiące odbiorców.

Leje silniej niż prognozowano

Intensywne opady nawiedziły także Hiszpanię. W środę w okolicach Kadyksu w południowej Hiszpanii wydano czerwone, najwyższe alerty meteorologiczne. Według prognoz miejscami w 12 godzin miało spaść nawet 150 l/mkw. deszczu, ale dane z rana pokazują, że wartość ta została już przekroczona. W miejscowości Grazalema do 6 rano odnotowano 164,6 l/mkw.

W nocy ulice Grazalemy, Kadyksu i innych miejscowości wypełniły się wodą. W odpowiedzi na trudne warunki pogodowe Czerwony Krzyż uruchomił w regionie sieć zasobów kryzysowych, aby zagwarantować opiekę osobom, które musiały zostać ewakuowane ze swoich domów. W pięciu placówkach ratunkowych przygotowano blisko 200 łóżek.

04/02 11:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, costeros, tormentas, lluvias, deshielos y nevadas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/dSiB0g3OCc — AEMET (@AEMET_Esp) February 4, 2026 Rozwiń