Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Leonardo zalewa Hiszpanię i Portugalię. Wpływa i na pogodę w Polsce

|
W Grazalemie niedaleko Kadyksu woda wdzierała się do domów
W Reguengo do Alviela w Portugalii poziom wód jest niebezpiecznie wysoki
Źródło: ENEX
Burza Leonardo szaleje nad Półwyspem Iberyjskim. W Portugalii, gdzie już i tak trwa sprzątanie po tragicznej w skutkach burzy Kristin, kilka miejscowości zostało odciętych od świata na skutek ulew. Podtopienia wystąpiły również na południu Hiszpanii.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

W środę nad Polską przechodzą fronty atmosferyczne związane z niżem Leonardo, niosące ze sobą opady śniegu i marznącego deszczu. Ten sam układ baryczny daje się we znaki mieszkańcom Półwyspu Iberyjskiego.

W środę w całej Portugalii obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed opadami śniegu i deszczu, a w strefie brzegowej - także przed wysokimi falami. Lokalnie w ciągu doby może spaść nawet 250 litrów wody na metr kwadratowy.

Stan wody w rzekach rośnie

Burza, która nadciągnęła nad Portugalię we wtorek, doprowadziła do licznych powodzi. Służby ratunkowe interweniowały ponad 900 razy. W środę rano, jak przekazała obrona cywilna, w kraju nieprzejezdnych z powodu zalegającej wody było kilkaset dróg. Zalane zostały również linie kolejowe w centralnej i północnej Portugalii.

We wtorek wieczorem obrona cywilna ogłosiła najwyższy poziom gotowości w związku z wystąpieniem z brzegów rzek. Według służb ratowniczych kilkaset osób zostało odciętych od świata przez zalane drogi. Wśród odizolowanych od reszty kraju wsi znalazła się Reguengo de Alviela w centrum Portugalii.

- To jak więzienie. Nikt nie może wjechać ani wyjechać - skarżył się w rozmowie z portalem SIC Noticias jeden z mieszkańców miejscowości.

Klatka kluczowa-206686
W Reguengo Do Alviela w Portugalii poziom wód jest niebezpiecznie wysoki
Źródło: ENEX

Bardzo poważna sytuacja występuje w aglomeracji Lizbony. W kilku miejscach doszło do wystąpienia z brzegu rzeki Tag. W związku z licznymi podtopieniami na ulicach miasta metro uruchomiło miejsca noclegowe dla osób w kryzysie bezdomności na terenie trzech stacji.

Burza Leonardo nadciągnęła zaledwie kilka dni po niżu Kristin. W efekcie tego ostatniego zginęło co najmniej 11 osób, a ponad 600 zostało rannych, zniszczona została również infrastruktura energetyczna. W środę rano w Portugalii bez dostępu do energii elektrycznej wciąż pozostawały 93 tysiące odbiorców.

Leje silniej niż prognozowano

Intensywne opady nawiedziły także Hiszpanię. W środę w okolicach Kadyksu w południowej Hiszpanii wydano czerwone, najwyższe alerty meteorologiczne. Według prognoz miejscami w 12 godzin miało spaść nawet 150 l/mkw. deszczu, ale dane z rana pokazują, że wartość ta została już przekroczona. W miejscowości Grazalema do 6 rano odnotowano 164,6 l/mkw.

W nocy ulice Grazalemy, Kadyksu i innych miejscowości wypełniły się wodą. W odpowiedzi na trudne warunki pogodowe Czerwony Krzyż uruchomił w regionie sieć zasobów kryzysowych, aby zagwarantować opiekę osobom, które musiały zostać ewakuowane ze swoich domów. W pięciu placówkach ratunkowych przygotowano blisko 200 łóżek.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka/map

Źródło: PAP, SIC Noticias, Cadiz Direto

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RAMON RIOS

Udostępnij:
TAGI:
PortugaliaHiszpania
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
O wypadek będzie nietrudno. Ponad pół kraju na pomarańczowo
Prognoza
Ludzie na zamarzniętej Motławie w Gdańsku, 01.02.26
Po 55 sekundach dorosły mężczyzna traci władzę w dłoniach. Lepiej nie ryzykować
Polska
Legwany pospadały z drzew na Florydzie
Zbierają legwany na Florydzie. "Pospadały z drzew"
Świat
Śnieg
Rano sypnęło śniegiem. To nie koniec zagrożeń
Prognoza
Śnieg, lekki śnieg
W części kraju sypnie śniegiem
Prognoza
Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby
W egzotycznym kraju padł rekord zimna
Świat
Rzeka Bug w Drohiczynie (19 stycznia 2026)
Co po zimie? Zapowiada się pierwszy taki rok od lat
Polska
Zima sparaliżowała lotnisko w Niemczech
Śnieżyca sparaliżowała europejskie lotnisko
Świat
Śnieg noc
Nocna wędrówka strefy opadów
Prognoza
Ślisko, gołoledź, opady marznące, szklanka, ślizgawica
Szykuje się radykalna zmiana w pogodzie
Prognoza
Kalifornia
Seria trzęsień ziemi w Kalifornii
Świat
Portugalscy żołnierze pomagają ofiarom burzy Kristin
Jeszcze nie otrząsnęli się po silnej burzy, już nadchodzi kolejna
Świat
Artemis II, rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion
Cel: Księżyc. Misja musi jeszcze poczekać
Nauka
W odśnieżanie zaangażowano Japońskie Siły Samoobrony
Ponad trzy metry śniegu, 30 osób nie żyje
Świat
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
Prognoza
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
Polska
komin smog shutterstock_521936638
"Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Mróz, mroźna noc
Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni
Prognoza
Zima, śnieg, mróz
Tam mogą powrócić opady śniegu
Prognoza
Noc, mróz, zimno
Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej
Polska
Statek na mieliźnie w Stambule
Statek towarowy utknął blisko plaży i domów
Świat
Dzień Świstaka 2026 w Pensylwanii
Co z tą zimą? Świstak Phil przepowiedział pogodę
Ciekawostki
Mróz, zima, noc
Kolejna ekstremalnie zimna noc. Ile stopni będzie
Prognoza
Kocioł Vitoligno 100-C
Kocioł na biomasę - ogrzewanie domu drewnem lub pelletem
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Mróz, przymrozek
Szczypie mróz, świeci słońce. I jest śmierdzący problem
Smog
Śnieżyce wymusiły zamknięcie części drogi międzystanowej 85 w Karolinie Północnej
Najgorsze zimno od dekad. Zmarło ponad sto osób
Świat
Zima, śnieg, opady
Odpoczniemy od siarczystego mrozu. Na jak długo
Prognoza
Miasto Janiszki (lit. Joniszkis) na Litwie zimą
Srogi mróz u naszych sąsiadów. Tak zimno nie było od 30 lat
Świat
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
Biegun zimna się przeniesie. Możliwe -25 stopni w stolicy
Prognoza
Zima, mróz, prąd, linie energetyczne, słupy energetyczne
Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom