Leonardo zalewa Hiszpanię i Portugalię. Wpływa i na pogodę w Polsce

W środę nad Polską przechodzą fronty atmosferyczne związane z niżem Leonardo, niosące ze sobą opady śniegu i marznącego deszczu. Ten sam układ baryczny daje się we znaki mieszkańcom Półwyspu Iberyjskiego.
W środę w całej Portugalii obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed opadami śniegu i deszczu, a w strefie brzegowej - także przed wysokimi falami. Lokalnie w ciągu doby może spaść nawet 250 litrów wody na metr kwadratowy.
Stan wody w rzekach rośnie
Burza, która nadciągnęła nad Portugalię we wtorek, doprowadziła do licznych powodzi. Służby ratunkowe interweniowały ponad 900 razy. W środę rano, jak przekazała obrona cywilna, w kraju nieprzejezdnych z powodu zalegającej wody było kilkaset dróg. Zalane zostały również linie kolejowe w centralnej i północnej Portugalii.
We wtorek wieczorem obrona cywilna ogłosiła najwyższy poziom gotowości w związku z wystąpieniem z brzegów rzek. Według służb ratowniczych kilkaset osób zostało odciętych od świata przez zalane drogi. Wśród odizolowanych od reszty kraju wsi znalazła się Reguengo de Alviela w centrum Portugalii.
- To jak więzienie. Nikt nie może wjechać ani wyjechać - skarżył się w rozmowie z portalem SIC Noticias jeden z mieszkańców miejscowości.
Bardzo poważna sytuacja występuje w aglomeracji Lizbony. W kilku miejscach doszło do wystąpienia z brzegu rzeki Tag. W związku z licznymi podtopieniami na ulicach miasta metro uruchomiło miejsca noclegowe dla osób w kryzysie bezdomności na terenie trzech stacji.
Burza Leonardo nadciągnęła zaledwie kilka dni po niżu Kristin. W efekcie tego ostatniego zginęło co najmniej 11 osób, a ponad 600 zostało rannych, zniszczona została również infrastruktura energetyczna. W środę rano w Portugalii bez dostępu do energii elektrycznej wciąż pozostawały 93 tysiące odbiorców.
Leje silniej niż prognozowano
Intensywne opady nawiedziły także Hiszpanię. W środę w okolicach Kadyksu w południowej Hiszpanii wydano czerwone, najwyższe alerty meteorologiczne. Według prognoz miejscami w 12 godzin miało spaść nawet 150 l/mkw. deszczu, ale dane z rana pokazują, że wartość ta została już przekroczona. W miejscowości Grazalema do 6 rano odnotowano 164,6 l/mkw.
W nocy ulice Grazalemy, Kadyksu i innych miejscowości wypełniły się wodą. W odpowiedzi na trudne warunki pogodowe Czerwony Krzyż uruchomił w regionie sieć zasobów kryzysowych, aby zagwarantować opiekę osobom, które musiały zostać ewakuowane ze swoich domów. W pięciu placówkach ratunkowych przygotowano blisko 200 łóżek.
Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka/map
Źródło: PAP, SIC Noticias, Cadiz Direto
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RAMON RIOS