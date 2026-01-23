Zamknięte szkoły, chaos komunikacyjny. Burza Ingrid uderzyła

Burza Harry zdewastowała kurort Aci Trezza na Sycylii Źródło: ANSA/ENEX

Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) wydał ostrzeżenia przed obfitymi opadami śniegu. W północnej części kraju obowiązują alarmy trzeciego, najwyższego stopnia. Tam, powyżej 600-800 metrów nad poziomem morza, może spaść 20-30 centymetrów śniegu. W mocy są też ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed opadami śniegu, silnym wiatrem oraz wysokimi falami.

Atenção aos Avisos Meteorológicos para Portugal Continental:

Agitação Marítima - Laranja [ 23 Jan 07:00 - 23 Jan 18:00 ]

Agitação Marítima - Vermelho [ 23 Jan 18:00 - 25 Jan 00:00 ]#avisosipmahttps://t.co/Pv2tf79pax pic.twitter.com/6MrzgeBK4q — IPMA (@ipma_pt) January 23, 2026 Rozwiń

Burza w Portugalii. Blisko pół tysiąca interwencji

Służby obrony cywilnej Portugalii przeprowadziły blisko 500 interwencji w związku z burzą Ingrid, która nadciągnęła nad terytorium kraju. Załamanie pogody skutkowało w piątek chaosem komunikacyjnym, podtopieniami i osunięciami ziemi w kontynentalnej części kraju i na atlantyckim archipelagu Azorów.

Z powodu ulewnego deszczu, silnego wiatru i opadów śniegu w piątek rano doszło do paraliżu komunikacyjnego, który był najbardziej odczuwalny na północy Portugalii. Jedną z nieprzejezdnych tras była zasypana śniegiem autostrada A24, łącząca północną Portugalię z Hiszpanią.

Burza Ingrid uderzyła w Portugalię Źródło: PAP/EPA/JOSE COELHO

Karambol na autostradzie

W piątek przed południem pięć osób doznało obrażeń w karambolu, do którego doszło na autostradzie A32 w Santa Maria da Feira na północnym zachodzie kraju. W godzinach porannych do szkół nie poszły tysiące dzieci, ponieważ zajęcia odwołano z powodu intensywnych opadów śniegu. Najtrudniejsza sytuacja była w dystryktach Braga, Viana do Castelo, Braganca, Vila Real, Viseu i Guarda, gdzie brakowało pługów śnieżnych.

Według informacji portugalskiego rządu, w piątek przed południem z powodu burzy zamkniętych zostało 11 portów w kontynentalnej części kraju oraz dwa na Azorach.

Ingrid przyniosła obfite opady śniegu w górach Serra da Gralheira Źródło: PAP/EPA/PAULO NOVAIS