Uratowali kilkudniowego manata. Był odwodniony i niedożywiony

Na plaży Clavellina w Portoryko znaleziono niespełna tygodniowego manata. Zwierzę było w ciężkim stanie, odwodnione i niedożywione. Trafiło do Karaibskiego Centrum Ochrony Manatów, gdzie wraca powoli do zdrowia.

Młody manat, którego w czwartek znaleziono na plaży Playa Clavellina w gminie Santa Isabel w Portoryko, trafił do Karaibskiego Centrum Ochrony Manatów (Caribbean Manatee Conservation Centre). Jest pod opieką całego zespołu specjalistów. Doktor Antonio Mignucci, dyrektor tego ośrodka, przekazał, że młody ssak morski został już wstępnie przebadany.

- Był odwodniony, więc podaliśmy mu doustnie elektrolity i wykonaliśmy odpowiednie badania laboratoryjne. Ze znalezionych cech charakterystycznych wynika, że ma on 4-5 dni - powiedział Mignucci.

Doktor Mignucci wyjaśnił, że manat jest bardzo mały, ponieważ jest niedożywiony, powinien być jeszcze długo karmiony mlekiem przez matkę. - Na tym etapie będziemy starali się go karmić i kontrolować pracę jego serca, a także szybkość oddechu - mówił.

- W przypadku tego manata widzimy uwypuklenie małych paznokci na płetwach, co wskazuje na wrodzoną wadę rozwojową. Wady te wynikają z niskiego zróżnicowania genetycznego populacji, co jest wyraźnym sygnałem, że zagrożenie wyginięciem wynika z przyczyn antropogenicznych [pochodzenia ludzkiego - red.], ale także ze skutków masowych polowań w przeszłości, które są odpowiedzialne za niską liczebność populacji, a tym samym za wąskie gardła genetyczne - tłumaczył. Dodał, że w przeszłości mieli w ośrodku podobne do tego przypadki.