Świat Poprzycinali kwiaty, bo mieszkańcy skarżyli się na ich zapach. Hanoi podzielone Matylda Dziechcińska |

W Hanoi przeprowadzono akcję przycinania drzew Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Alstonia szkolna (Alstonia scholaris), w Polsce znana także jako pulai czarcie, to dorastające do około 40 metrów wiecznie zielone drzewo. Swoją nazwę zawdzięcza tradycyjnemu wykorzystaniu jego drewna do produkcji tabliczek szkolnych. W Hanoi alstonie szkolne posadzono pod koniec XIX wieku. Obecnie, jak podają władze Hanoi, rośnie tam ponad 14 tysięcy drzew tego gatunku.

O zmierzchu z zielonkawobiałych kwiatów alstonii wydobywa się woń, która choć inspiruje poetów, potrafi być uciążliwa.

- Nie lubię tego zapachu, ponieważ jest zbyt ostry i powoduje u mnie ból głowy - powiedziała 83-letnia mieszkanka Hanoi Hoang Thi Kim Lien. Podobne odczucia ma 43-letni Nguyen Ha Long, który przyznał, że przestał biegać wieczorami, ponieważ woń wywoływała u niego migreny.

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Skargi spływały latami, ale są i miłośnicy

Po latach skarg, które napływały od mieszkańców miasta, lokalne władze podjęły działania. W sobotę rozpoczęła się największa jak dotąd akcja przycinania drzew. Podczas jej trwania usunięto kwiaty z siedmiu procent alstonii rosnących w Hanoi. Kolejnym krokiem ma być przeniesienie drzew z ulic, na których rośnie ich najwięcej.

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Nie wszystkim podoba się przycinanie drzew. Dla niektórych mieszkańców Hanoi zapach alstonii, symbolizujący nadejście jesieni, jest przyjemny. - Dla mnie to znak rozpoznawczy Hanoi i tak jest od dziesięcioleci - powiedziała 51-letnia Pham Thi Lan.

- Uwielbiam zapach alstonii. Im jest intensywniejszy, tym bardziej mi się podoba - podkreśliła 37-letnia Nguyen Thu Trang, dodając, że z żalem patrzy na przycinanie drzew.

Alstonia scholaris Źródło zdjęcia: Reuters

Zapach nie szkodzi, ale pyłek może uczulać

Choć mieszkańcy Hanoi skarzą się na bóle głowy, naukowcy podkreślają, że zapach alstonii sam w sobie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Pyłek pochodzący z tego drzewa może jednak powodować reakcje alergiczne, dlatego też zalecają, by drzewa nie rosły w zbyt dużym zagęszczeniu w miejscach, w których przebywa wielu ludzi.

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