Poprzewracane drzewa, zerwane dachy, dziesiątki tysięcy ludzi bez prądu. Przez Alabamę i Teksas przeszły silne tornada

Zniszczenia po tornadach w Alabamie

Zniszczenia po tornadach w Alabamie

Niebezpiecznie w sporej części kraju

Niebezpieczne warunki atmosferyczne objęły o wiele większą część Stanów Zjednoczonych. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) na bieżąco wydawała alerty meteorologiczne dla wielu regionów na południu kraju - od Luizjany aż po Georgię. Najwięcej komunikatów dotyczyło południowo-wschodniej Alabamy i południowo-zachodniej Georgii. Ostrzegano nie tylko przed możliwymi tornadami, ale także opadami gradu, silnym wiatrem, a nawet zjawiskiem zwanym derecho, czyli bardzo rozległej i długotrwałej burzy, związanej z linią szkwałową lub Bow Echo. Bardzo często zachowują się one jak huragany i mają tendencję do wytwarzania porywistego wiatru, który może przyczyniać się do zniszczeń na obszarze setek kilometrów.