Poprzednie próby zakończyły się eksplozjami. Megarakieta od SpaceX czeka na kolejny test

Dziś w nocy ma dojść do kolejnego lotu testowego Starshipa, megarakiety od firmy SpaceX. Będzie to już dziewiąta próba startu. Poprzednie dwie zakończyły się spektakularnymi eksplozjami.

Jak przekazało SpaceX okno startowe ma być otwarte 27 maja o godz. 18.30 lokalnego czasu - w Polsce będzie wtedy 1.30 w środę. Będzie to dziewiąta próba z udziałem megarakiety od firmy SpaceX. W trakcie poprzednich dwóch startów ogromna maszyna rozpadła się w powietrzu tworząc spektakularny deszcz spadających odłamków.

Ostatni, ósmy start rakiety odbył się 7 marca. W trakcie lotu po kilku minutach doszło do awarii. Stacja straciła kontrolę nad pojazdem, który zaczął obracać się w powietrzu na wysokości około 145 kilometrów nad Ziemią. Chwilę później utracono także łączność z lecącym ze statkiem, który rozpadł się w powietrzu tworząc deszcz spadających odłamków przypominających fajerwerki.

"Kamień milowy" z udziałem Super Heavy

W trakcie dziewiątego lotu testowego ponownie zostanie wykorzystany booster Super Heavy, który raz już został użyty we wcześniejszym locie i z powodzeniem wylądował. Będzie to pierwsza taka sytuacja, a w komunikacie SpaceX zaznaczyło, że jest to "kamień milowy".