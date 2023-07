Poniedziałek był najgorętszym dniem w historii pomiarów

Poniedziałek, 3 lipca był najgorętszym dniem w historii pomiarów - poinformowały we wtorek amerykańskie Narodowe Centra Prognoz Środowiskowych (National Centers for Environmental Prediction). Z ich obliczeń wynika, że tego dnia średnia globalna temperatura osiągnęła 17,01 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z sierpnia 2016 roku wynosił 16,92 st. C.

Upały w USA

W niektórych częściach Teksasu temperatura powietrza w wysokości co najmniej 38 st. C utrzymywała się przez ponad dwa tygodnie.

Gorąco w Chinach

Wysoka temperatura na Antarktydzie

- To nie jest kamień milowy, który powinniśmy świętować - powiedziała klimatolog Friederike Otto z instytutu Grantham Institute for Climate Change and the Environment w brytyjskim Imperial College London. - To wyrok śmierci dla ludzi i ekosystemów - dodała.