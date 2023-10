Ponad tysiąc osób zmarło na dengę. To najcięższa epidemia w historii w Bangladeszu

Ponad tysiąc mieszkańców Bangladeszu zmarło z powodu dengi od początku 2023 roku. To około pięć razy więcej niż jeszcze roku temu. Służby biją na alarm i podkreślają, że za coraz szybszą ekspansję groźnego patogenu odpowiadać mogą między innymi zmiany klimatu.

Denga to jedna z najbardziej rozpowszechnionych na świecie chorób, jakie przenoszoną komary. Występuje głównie na obszarach tropikalnych. Do jej głównych objawów należą bardzo wysoka gorączka, ból głowy, mięśni i stawów, a także charakterystyczna wysypka. Zdarza się, że dochodzi do zagrażającej życiu gorączki krwotocznej. Na dengę nie ma leku, dlatego też walczy się wyłącznie z jej objawami.