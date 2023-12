Ponad 43 stopnie Celsjusza. "Coś jest na rzeczy z globalnym ociepleniem"

W sobotę termometry w Sydney wskazywały 43,5 stopnia Celsjusza, a to prawie 20 stopni więcej niż wynosi tam średnia temperatura maksymalna w grudniu. To najwyższa wartość jaką zanotowano w grudniu w całej historii pomiarów. Podobnie gorąco był w 1994 roku - wtedy słupki rtęci podskoczyły do 43,2 stopni.