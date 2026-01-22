Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Południowe Włochy po burzy Harry. "To brzmiało jak ostrzeżenie przed wojną"

Sycylia po przejściu burzy Harry
Burza Harry zdewastowała kurort Aci Trezza na Sycylii
Źródło: ANSA/ENEX
Na południu Włoch rozpoczęło się liczenie strat po przejściu potężnej burzy Harry. Media szacują, że mogą one opiewać na miliardy euro. Zniszczenia wywołały przede wszystkim silny wiatr oraz wysokie fale miejscami sięgające nawet 16 metrów.

W ostatnich dniach Sycylia, Sardynia i Kalabria na południu Półwyspu Apenińskiego mierzyły się z burzą Harry, która przyniosła ze sobą ulewy, silny wiatr i wysokie fale. Była na tyle potężna, że określano ją mianem cyklonu.

Ogromne szkody na Sycylii

W nocy ze środy na czwartek Harry stracił na sile, ale pozostawił po sobie ogromne zniszczenia. Ze wstępnych szacunków przedstawionych przez szefa władz regionu Sycylia Renato Schifaniego wynika, że straty osiągnęły ponad pół miliarda euro. Dziennik "Corriere della Serra" podaje, że szkody są trudne do oszacowania, ale na pewno wynoszą miliardy euro.

Na Sycylii żywioł zdewastował stukilometrowy odcinek wybrzeża. Apokaliptyczne sceny zarejestrowano chociażby w miasteczku Santa Teresa di Riva na północnym wschodzie wyspy. Mieszkańców ostrzegało przed zagrożeniem bicie kościelnych dzwonów.

- To brzmiało jak ostrzeżenie przed wojną - przyznał Danilo Lo Giudice, burmistrz Santa Teresa di Riva.

Sycylia po przejściu burzy Harry
Sycylia po przejściu burzy Harry
Sycylia po przejściu burzy Harry
Źródło: PAP/EPA/CARMELO IMBESI
Sycylia po przejściu burzy Harry
Sycylia po przejściu burzy Harry
Źródło: PAP/EPA/CARMELO IMBESI
Sycylia po przejściu burzy Harry
Sycylia po przejściu burzy Harry
Źródło: PAP/EPA/CARMELO IMBESI
Sycylia po przejściu burzy Harry
Sycylia po przejściu burzy Harry
Źródło: PAP/EPA/CARMELO IMBESI
Sycylia po przejściu burzy Harry
Sycylia po przejściu burzy Harry
Źródło: PAP/EPA/CARMELO IMBESI
Sycylia po przejściu burzy Harry
Sycylia po przejściu burzy Harry
Źródło: PAP/EPA/CARMELO IMBESI
Sycylia po przejściu burzy Harry
Sycylia po przejściu burzy Harry
Źródło: PAP/EPA/CARMELO IMBESI
Sycylia po przejściu burzy Harry
Sycylia po przejściu burzy Harry
Źródło: PAP/EPA/CARMELO IMBESI

W położonej nieopodal miejscowości turystycznej Giardini Naxos woda wdarła się na plaże, do lokali gastronomicznych i domów. W pobliskiej Taorminie burza zrujnowała fragmenty promenady. Woda zalała tory kolejowe na trasie między Mesyną a Katanią, a w tym drugim mieście morze wdarło się na ulice. Władze Mesyny wezwały na pomoc wojsko.

- Bezprecedensowa katastrofa. Wszyscy przesyłamy Sycylii nasze myśli i wielkie uściski - takimi słowami rozpoczął swój program w Rai Radio 2 popularny prezenter radiowy Rosario Fiorello.

Morze wdarło się do restauracji. Nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Morze wdarło się do restauracji. Nagranie

Zniszczone popularne plaże

Burza Harry wywołała duże zniszczenia również na Sardynii. Największe straty zaobserwowano na południu wyspy, w rejonie miejscowości Nula, Capoterra i Pula. Żywioł zniszczył wiele plaż, które latem cieszą się największą popularnością wśród turystów.

Poważne szkody odnotowano także w Kalabrii. W miejscowości Melito Porto Salvo fale morskie zburzyły sto metrów promenady. W niektórych częściach tego regionu w ciągu czterech dni spadło tyle deszczu, ile zwykle przez pół roku.

- Na szczęście nie było żadnych ofiar śmiertelnych ani poważnie rannych - powiedział Roberto Occhiuto, prezydent regionu Kalabria.

Fale wysokie na 2,5 metra. Władze zakazują wchodzenia do wody
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fale wysokie na 2,5 metra. Władze zakazują wchodzenia do wody

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CARMELO IMBESI

Udostępnij:
TAGI:
WłochySycyliaburza
Czytaj także:
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Smog w Polsce. Alert RCB w ośmiu województwach
Smog
Mróz
Lodowaty poranek w większości Polski
Pogoda
Mróz
Dotkliwy mróz. Gdzie ostrzega przed nim IMGW
Prognoza
Sypnie śniegiem
Dziś lokalnie może poprószyć
Prognoza
Akcja poszukiwawcza nad masywem Aso w Japonii
Wylecieli na 10-minutową wycieczkę. Śmigłowiec się rozbił
Świat
Czarny łabędź wypatrujący w automacie partnerki
Jeden tęsknie wpatrywał się w automat z napojami, drugi - pływał po jeziorze
Świat
Torosy - Mikoszewo
"Jak mieszkam tu 30 lat, nie pamiętam czegoś takiego"
Polska
Marznące opady i gęste mgły
Nocą mogą rozwinąć się marznące mgły
Prognoza
Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Karambol na 10 kilometrów na autostradzie
Świat
Fale zalewają restaurację w Katanii
Morze wdarło się do restauracji. Nagranie
Świat
Śnieg
Śnieżna aura powróci. Tam sypnie najwięcej
Prognoza
pies zima shutterstock_2707683871
Jeśli opiekun zwierzęcia nie wywiązuje się z tego, to łamie prawo
Polska
Powódź w Tunisie w Tunezji
"Deszcz nie przestawał padać całą noc"
Świat
Trudne warunki atmosferyczne w Barcelonie
Fale wysokie na 2,5 metra. Władze zakazują wchodzenia do wody
Świat
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Ewakuują mieszkańców. Woda porwała mężczyznę
Świat
Śnieg w Nowym Jorku. Zdjęcie ilustracyjne
Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób
Świat
krakow smog cnb
Alert RCB. Tu lepiej nie wychodzić z domu
Smog
Smog w Krakowie
Jakość powietrza. Kraków znów w światowej smogowej czołówce
Smog
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim (18.01.2026)
Jedni szczękali zębami, drugich ogrzał między innymi efekt fenowy
Polska
Mróz w Polsce
Zróżnicowana temperatura, lokalnie mocniej powieje. Pogoda na dziś
Prognoza
Ratunek na Etnie. Ratownicy górscy ruszyli na pomoc rodzinie
Akcja ratunkowa na Etnie. Rodzina z dziećmi utknęła
Świat
Zorza polarna
Zorza polarna ponownie rozświetliła niebo nad Polską
Ciekawostki
Mróz w nocy
Miejscami temperatura spadnie do -22 stopni
Prognoza
Powódź w Tunisie w Tunezji
Turystyczny raj pod wodą. Największe opady od ponad 70 lat
Świat
Opady śniegu, wczesna zima
Kolejne dni przyniosą zmianę w pogodzie
Prognoza
Smog dusi między innymi w Krakowie
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
Cyklon Harry na Morzu Śródziemnym. Życie na wyspach zamarło
Świat
shutterstock_2681852933
Mówiła, że idzie popływać. Godzinę później znaleziono jej ciało, wokół było stado psów
Świat
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?
Arleta Unton-Pyziołek
Zamknięta plaża North Steyne Beach
Kolejny atak rekina, władze zamknęły plaże
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom