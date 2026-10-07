Świat Południe Francji znów doświadcza potężnego załamania pogody. Wiatr ciska łodziami, mocno pada Agnieszka Stradecka Matylda Dziechcińska Zespół autorów |

Skutki burzy w Grau-du-Roi we Francji Źródło wideo: Ville Le Grau du Roi - Port Camargue/Facebook Źródło zdj. gł.: Ville Le Grau du Roi - Port Camargue/Facebook

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W środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązywały w większości departamentów Francji. Agencja meteorologiczna Meteo France wydała ponadto alarmy przed silnym wiatrem i powodziami błyskawicznymi, które obowiązywały na południu kraju.

Niebezpieczne warunki zaczęły panować w nocy. Przez cały środowy ranek Gard, Herault, Dolina Rodanu i Var były objęte pomarańczowym alertem z powodu opadów deszczu. Lokalne władze zdecydowały o zawieszeniu transportu szkolnego, a burmistrz miasta Montpellier, stolicy Herault, zaapelował do mieszkańców o ograniczenie podróży.

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Podejrzewali trąbę powietrzną

Intensywne opady deszczu i wichury spowodowały szkody materialne na wybrzeżu Francji. Jak podały władze miejscowości Grau-du-Roi w Herault, szczególnie trudne warunki panowały tam około godziny czwartej nad ranem. W dzielnicy Port-Camargue wiatr wyrywał drzewa z korzeniami i ciskał zacumowanymi łodziami. W środę rano na miejscu trwała ocena szkód.

Zniszczenia były tak rozległe, że początkowo podejrzewano uderzenie trąby powietrznej. Meteo France przekazała, że w tym przypadku nie można jednoznacznie potwierdzić wystąpienia zjawiska. Eksperci dodali jednak, że na pobliskiej stacji odnotowano podmuchy wiatru do 104 kilometrów na godzinę, a wydany dla regionu komunikat alarmowy wskazywał na możliwość wystąpienia trąb powietrznych.

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Kolejny "epizod śródziemnomorski"

Lokalne media podały, że mimo trudnych warunków pogodowych nikt nie został ranny. Służby pozostają w gotowości na wypadek kolejnych intensywnych opadów czy podtopień.

"Strażacy z departamentu byli wzywani 30 razy między Marignane a Cote Bleue. Charakter ich interwencji obejmował zalane piwnice i garaże podziemne lub uszkodzone dachy, szczególnie w okolicy Gignac" - poinformowali strażacy z departamentu Doliny Rodanu.

Jesienią w południowo-wschodniej Francji czasami dochodzi do tzw. epizodów śródziemnomorskich - burz, którym towarzyszą ulewne deszcze i wichury. Bardzo często prowadzą one do powodzi błyskawicznych. Poprzedni "epizod śródziemnomorski" wystąpił na przełomie września i października.