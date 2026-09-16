Świat Polskie MSZ ostrzega w związku El Nino Oprac. Damian Dziugieł |

Scenariusze zmian klimatu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Juan Carlos Tumes Huayta/Anadolu/ABACAPRESS.COM

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Jak informuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem systemu Odyseusz, miejscowe władze w Ekwadorze i Peru przewidują, że El Nino będzie szczególnie mocno wpływać na pogodę w okresie od września 2026 r. do stycznia 2027 r. Prawdopodobieństwo, że u wybrzeży obu krajów spełni się najbardziej ekstremalny scenariusz, oszacowano na co najmniej 62 procent.

Jak zaznaczono w ostrzeżeniu MSZ, El Nino wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia znacznie wyższych temperatur i silniejszych opadów niż zazwyczaj o tej porze roku. Pogoda może zagrażać życiu i zdrowiu, a także niszczyć infrastrukturę, co postawi pod znakiem zapytania możliwość kontynowania podróży czy dostęp do opieki zdrowotnej. Jak podkreślono, utrudnione może być również udzielenie pomocy konsularnej.

Ekwador tylko z solidnym ubezpieczeniem

Żeby przygotować się na skutki El Nino, mające postać powodzi czy lawin błotnych, rząd Ekwadoru wprowadził czerwony alert pogodowy zezwalający na obowiązkowe prewencyjne ewakuacje z zagrożonych terenów i mobilizację niezbędnych zasobów. MSZ zaleca podróżującym do Ekwadoru, żeby wykupili solidne podróżne ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące możliwość ewakuacji medycznej, zwłaszcza z trudno dostępnych obszarów.

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Przedłużony stan wyjątkowy w Peru

W przypadku Peru - jak informuje MSZ - także występuje zagrożenie intensywnymi opadami związanymi ze zjawiskiem El Nino. Na terenie 22 regionów (876 dystryktów) i miasta Callao do 30 października przedłużono obowiązywanie stanu wyjątkowego. Chodzi o: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali i Provincia Constitucional del Callao.

Osuwisko w Peru (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Juan Carlos Tumes Huayta/Anadolu/ABACAPRESS.COM

Ponadto MSZ ostrzega podróżujących do obu krajów przed chorobami tropikalnymi, którym sprzyjają takie okoliczności, jak gromadzenie się wody powodziowej oraz brak dostępu do wody pitnej. Ważne jest także to, by chronić się przed skutkami przebywania w gorące dni na słońcu, ponieważ El Nino mocno podnosi temperaturę.

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Czym jest zjawisko El Nino?

El Nino jest naturalnym zjawiskiem klimatycznym występującym co kilka lat w strefie równikowej Pacyfiku. W normalnych warunkach, kiedy nie występuje, pasaty wiejące wzdłuż równika spychają ciepłe wody powierzchniowe na zachód, w kierunku Australii i Indonezji. Podczas El Nino wiatry te słabną, a ciepła woda przesuwa się z powrotem na wschód, ku wybrzeżom Ameryki Południowej, czemu towarzyszą zmiany cyrkulacji atmosferycznej i rozmieszczenia opadów. Skutki El Nino nie ograniczają się do Pacyfiku. Wpływa ono na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów oraz strat w rolnictwie.