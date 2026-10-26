Polski turysta ranny w Tatrach. Uciekał przed niedźwiedziem
Jak podali ratownicy ze słowackiej Horskiej Zahrannej Sluzby (HZS), zgłoszenie wpłynęło około południa. Wędrujący w Dolinie Kwaczańskiej turyści w pobliżu czerwonego szlaku zauważyli niedźwiedzicę z młodymi i zdecydowali się na oddalenie od miejsca, gdzie przebywały zwierzęta.
>>> CZYTAJ TEŻ: Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Takie spotkanie może być szczególnie niebezpieczne
Ratownicy przekazali, że podczas ucieczki jeden z turystów, obywatel Polski, potknął się i upadł. Mężczyzna doznał urazu ręki. Na pomoc wyruszyli pracownicy HZS z ośrodka w Zachodnich Tatrach oraz Centrum Zapobiegania i Edukacji Lawinowej. Ratownicy udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przetransportowali do szpitala w Liptowskim Mikulaszu.
Według informacji Tatrzańskiego Parku Narodowego, spotkanie z niedźwiedzicą z młodymi może być szczególnie niebezpieczne. Wejście między samicę i jej potomstwo może sprowokować niedźwiedzicę do ataku. W przypadku spotkania ze zwierzęciem na szlaku eksperci zalecają zachowanie dystansu i wycofanie się - wykonywanie gwałtownych ruchów może dodatkowo zaniepokoić niedźwiedzia.
>>> CZYTAJ TEŻ: Te ryby wytrzymują ocieplanie się oceanu. Naukowcy wiedzą, dlaczego