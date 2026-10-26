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Polski turysta ranny w Tatrach. Uciekał przed niedźwiedziem

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Niedźwiedź brunatny w słowackich Tatrach - zdj. przykładowe
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Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: godi photo/Shutterstock
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Polski turysta został ranny w słowackich Tatrach. Do wypadku doszło w niedzielę. Mężczyzna uciekał przed znajdującą się w pobliżu szlaku niedźwiedzicą z młodymi.

Jak podali ratownicy ze słowackiej Horskiej Zahrannej Sluzby (HZS), zgłoszenie wpłynęło około południa. Wędrujący w Dolinie Kwaczańskiej turyści w pobliżu czerwonego szlaku zauważyli niedźwiedzicę z młodymi i zdecydowali się na oddalenie od miejsca, gdzie przebywały zwierzęta.

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Takie spotkanie może być szczególnie niebezpieczne

Ratownicy przekazali, że podczas ucieczki jeden z turystów, obywatel Polski, potknął się i upadł. Mężczyzna doznał urazu ręki. Na pomoc wyruszyli pracownicy HZS z ośrodka w Zachodnich Tatrach oraz Centrum Zapobiegania i Edukacji Lawinowej. Ratownicy udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przetransportowali do szpitala w Liptowskim Mikulaszu.

Według informacji Tatrzańskiego Parku Narodowego, spotkanie z niedźwiedzicą z młodymi może być szczególnie niebezpieczne. Wejście między samicę i jej potomstwo może sprowokować niedźwiedzicę do ataku. W przypadku spotkania ze zwierzęciem na szlaku eksperci zalecają zachowanie dystansu i wycofanie się - wykonywanie gwałtownych ruchów może dodatkowo zaniepokoić niedźwiedzia.

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Źródło: HZS, TPN
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Tagi:
SłowacjaTatry
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