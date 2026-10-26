Świat Polski turysta ranny w Tatrach. Uciekał przed niedźwiedziem Oprac. Agnieszka Stradecka |

Turyści rezygnują z Bieszczadów ze względu na niedźwiedzie Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: godi photo/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak podali ratownicy ze słowackiej Horskiej Zahrannej Sluzby (HZS), zgłoszenie wpłynęło około południa. Wędrujący w Dolinie Kwaczańskiej turyści w pobliżu czerwonego szlaku zauważyli niedźwiedzicę z młodymi i zdecydowali się na oddalenie od miejsca, gdzie przebywały zwierzęta.

>>> CZYTAJ TEŻ: Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki

Takie spotkanie może być szczególnie niebezpieczne

Ratownicy przekazali, że podczas ucieczki jeden z turystów, obywatel Polski, potknął się i upadł. Mężczyzna doznał urazu ręki. Na pomoc wyruszyli pracownicy HZS z ośrodka w Zachodnich Tatrach oraz Centrum Zapobiegania i Edukacji Lawinowej. Ratownicy udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przetransportowali do szpitala w Liptowskim Mikulaszu.

Rozwiń

Według informacji Tatrzańskiego Parku Narodowego, spotkanie z niedźwiedzicą z młodymi może być szczególnie niebezpieczne. Wejście między samicę i jej potomstwo może sprowokować niedźwiedzicę do ataku. W przypadku spotkania ze zwierzęciem na szlaku eksperci zalecają zachowanie dystansu i wycofanie się - wykonywanie gwałtownych ruchów może dodatkowo zaniepokoić niedźwiedzia.

>>> CZYTAJ TEŻ: Te ryby wytrzymują ocieplanie się oceanu. Naukowcy wiedzą, dlaczego