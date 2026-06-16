Świat Połowa dzieci na świecie jest narażona na kombinację zagrożeń klimatycznych. UNICEF opublikował raport Oprac. Franciszek Wajdzik |

Scenariusze zmian klimatu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według UNICEF-u około 1,1 miliarda dzieci na świecie jest obecnie narażonych na co najmniej trzy nakładające się na siebie zagrożenia klimatyczne. Najszerszy zasięg ma połączenie suszy, ekstremalnych upałów i fal upałów - w obszarach dotkniętych tym potrójnym kryzysem żyje ponad 296 milionów dzieci. Drugą najczęstszą kombinacją są susze, ekstremalne upały i burze tropikalne, które dotykają ponad 115 mln dzieci na całym świecie.

Jednym z najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu obszarów jest afrykański region Sahelu, gdzie ponad cztery miliony najmłodszych zmagają się z potrójnym uderzeniem fal upałów, ekstremalnych temperatur oraz burz piaskowych i pyłowych. W dokumencie eksperci wyróżniają także Azję, gdzie dzieci są narażone na większą liczbę zagrożeń klimatycznych jednocześnie i o wyższej intensywności niż gdziekolwiek indziej na świecie.

CZYTAJ TAKŻE: Upał wpływa na zachowanie mieszkańców miast

Zdaniem ekspertów na zagrożenia związane z globalnym ociepleniem są również narażeni najmłodsi żyjący w krajach o wysokim dochodzie. Dla przykładu we Włoszech ponad sześć milionów dzieci zmaga się z długotrwałymi falami upałów i suszami. Bogatsze państwa mają jednak środki na inwestycję w adaptacje do zmian klimatu, co może łagodzić negatywne skutki zmiany klimatu.

Sytuacja wygląda inaczej w biedniejszych regionach. W krajach śródlądowych i niestabilnych, takich jak Republika Środkowoafrykańska czy Czad, dzieci doświadczają ekstremalnych zjawisk pogodowych, nie mając jednocześnie dostępu do podstawowej infrastruktury, co drastycznie utrudnia im funkcjonowanie i powrót do normalności.

Nearly half of the world’s children – or 1.1 billion – are exposed to at least three overlapping climate hazards, threatening their health, education and survival.



Learn more in our new report: The Children’s Climate Risk Report 2026. https://t.co/y65ycrPaZ9 — UNICEF (@UNICEF) June 16, 2026 Rozwiń

Wpływ kryzysu klimatycznego na dzieci w Polsce

Jak czytamy w dokumencie, skutki procesów napędzających zmiany klimatu nie są dla dzieci w Polsce zagrożeniem odległym czy abstrakcyjnym. Prawie siedem milionów najmłodszych w naszym kraju jest narażonych na konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Wśród innych zagrożeń, już bezpośrednio związanych z podnoszącą się temperaturą, eksperci UNICEF-u wymieniają także: fale upałów, susze, konsekwencje powodzi rzecznych oraz skutki powodzi przybrzeżnych.

- Mimo postępów w polityce klimatycznej, w Polsce wciąż brakuje systematycznego i instytucjonalnego uwzględniania perspektywy dzieci w działaniach związanych z klimatem oraz środowiskiem - zaznaczyła Renata Bem, dyrektorka generalna UNICEF Polska.

Dowiedz się więcej: Tegoroczne El Nino może pobić rekord

Apel do rządzących

W raporcie eksperci UNICEF zwrócili uwagę na potrzebę przyspieszenia działań mających na celu powstrzymanie negatywnych skutków zmiany klimatu. Najważniejszym z nich jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, co oznacza natychmiastowe wycofanie paliw kopalnych i przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji energetycznej. Badacze zwrócili także uwagę na poprawę odporności usług społecznych na ekstremalne zjawiska. Oznacza to między innymi budowę bezpiecznych, zielonych placówek edukacyjnych, tworzenie odpornych na klimat ośrodków zdrowia, czy zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

- Ta analiza pomoże rządom lepiej planować i efektywniej inwestować w odporną infrastrukturę. Wzmacniając systemy ochrony zdrowia i edukacji z myślą o dzieciach, chronimy je przed dzisiejszymi zagrożeniami i zabezpieczamy ich jutro - podsumowała Catherine Russell, dyrektorka generalna UNICEF-u.

CZYTAJ TAKŻE: Na to zagrożenie Europa wciąż nie jest przygotowana