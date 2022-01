Arktyczne powietrze zalało północną Amerykę. Miejscami temperatura odczuwalna sięgnęła -42,7 stopnia

Napływ arktycznego powietrza

W poniedziałek 15 milionów osób objęto ostrzeżeniami o silnych porywach wiatru i mrozie. Dotknęło to mieszkańców terenów od części Wielkich Równin i Środkowego Zachodu do Północnego Wschodu i Nowej Anglii.

Nawet -42,7 stopnie

Według prognoz na niektórych obszarach Środkowego Zachodu temperatura odczuwalna miała wynosić 42,7 st. C poniżej zera, a na Północnym Wschodzie i w Nowej Anglii -37 st. C.

We wtorek temperatura w Nowym Jorku obniżyła się do -17 st. C, a w Bostonie do -24 st. C.