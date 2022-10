W Indonezji zatrzęsła się ziemia. Co najmniej jedna osoba zginęła, są ranni

Co najmniej jedna ofiara śmiertelna i dziewięć rannych mieszkańców - to wstępny bilans trzęsienia ziemi, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę w Indonezji. Zjawisko pojawiło się w tej samej prowincji, co potężne trzęsienie z 2004 roku, w którym zginęło 226 tysięcy osób.