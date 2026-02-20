Węgry. Autobus jechał oblodzoną drogą, silny wiatr zepchnął go do rowu

Węgry. Autobus wpadł do rowu Źródło: Enex

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Węgry zmagają się z atakiem zimy. Jak poinformował Aron Gaal z krajowej służby meteorologicznej HungaroMet, w piątek na północy i zachodzie kraju, w Kraju Zadunajskim, nagle zaczął mocno sypać śnieg. Ponadto wiał silny wiatr, który powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Autobus wpadł do rowu, 12 osób zostało rannych

Trudne warunki pogodowe przyczyniły się do wypadku na drodze krajowej nr 76 w miejscowości Andrashida nieopodal miasta Zalaegerszeg. Jak podała agencja prasowa MTI, w pewnym momencie silny wiatr zepchnął autobus z oblodzonej drogi do rowu. Pojazd przewrócił się na bok.

W momencie zdarzenia w pojeździe znajdowało się 12 osób, w tym kierowca. Część osób samodzielnie wydostała się z pojazdu przez tylną szybę. Pozostałe zostały uratowane po przybyciu na miejsce strażaków po wycięciu przedniej szyby.

MTI podała, że dwoje pasażerów odniosło poważne obrażenia, ale karetki przewiozły do szpitala wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie autobusu. Z powodu śliskiej nawierzchni doszło również do zderzenia się kilku samochodów jadących za autobusem - strażacy pomogli także ich kierowcom i pasażerom. Policja całkowicie zamknęła odcinek drogi i przekierowała ruch na inną trasę.

Węgry. Autobus wpadł do rowu Źródło: Enex

Trudne warunki w zachodnich Węgrzech

W piątek w zachodnich Węgrzech doszło do większej liczby niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Portal 444.hu poinformował, że w ciągu dnia doszło do co najmniej 16 wypadków autobusów, z których większość wylądowała w rowach. Ponadto w kilku miejscowościach regionu drzewa runęły na samochody i domy - przekazał portal DailyNewsHungary.

W zachodnich Węgrzech utrudnienia występują także na kolei. Koleje państwowe MAV wydały ostrzeżenie, w którym wezwały do powstrzymania się od podróży, jeśli nie są absolutnie konieczne. Pociągi kursują z dużymi opóźnieniami z powodu zaśnieżonych zwrotnic i powalonych drzew blokujących tory.

Według Węgierskiej Agencji Dróg Publicznych opady śniegu w Kraju Zadunajskim w piątek ustaną. Strefa śnieżyć będzie się jednak stopniowo przemieszczać się do centrum i południa kraju.

Opracował Krzysztof Posytek