Tornada w Oklahomie i Kansas. Wiatr porywał samochody

Seria tornad przetoczyła się w nocy z niedzielę na poniedziałek przez amerykańskie stany Oklahoma i Kansas, pozostawiając po sobie zniszczone budynki i przewrócone pojazdy. Kilkanaście osób zostało rannych, a do dziesiątków tysięcy domów nie popłynął prąd.

Policja w Norman w Oklahomie poinformowała, że 12 osób zostało przewiezionych do szpitala po tym, jak odniosły obrażenia w wyniku burz , które przetoczyły się przez liczące 128 tys. mieszkańców miasto około godziny 23.00 czasu lokalnego (6 nad ranem w Polsce).

Szpital potwierdził, że żaden z pacjentów nie doznał obrażeń zagrażających życiu, co potwierdził szef lokalnej policji Kevin Foster. Jak uspokajał, najgroźniejszy z przypadków to złamana noga, co, jak powiedział, było "wynikiem wypadku samochodowego".