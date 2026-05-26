Świat

Pogoda przypomina "małe piekło". Europa zmaga się z upałem

Część Europy zmaga się z pierwszą w tym roku falą upału. W wielu krajach temperatura w ciągu dnia mocno przekracza 30 stopni Celsjusza. Zdaniem meteorologów taka aura o tej porze roku jest czymś niespotykanym.

Ostatnie dni przyniosły falę intensywnego upału w centralnej i zachodniej Europie. Skwar jest efektem napływu gorących mas powietrza znad północnej Afryki, które "utknęły" nad Starym Kontynentem tworząc tzw. "kopułę ciepła". Między innymi we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni Celsjusza. Według prognoz pod koniec tygodnia może zrobić się jeszcze cieplej.

Rekordy ciepła

Z upałem zmagają się między innymi mieszkańcy Wielkiej Brytanii, gdzie w poniedziałek odnotowano najgorętszy dzień maja w historii pomiarów. W Londynie słupki na termometrach pokazały 34,8 stopnia Celsjusza, o dwa stopnie więcej niż poprzedni rekord. Możliwe jest jednak, że w kolejnych dniach temperatura będzie jeszcze wyższa.

- Pogoda tutaj przypomina małe piekło. Jest naprawdę gorąco - powiedziała 10-letni Liza Nazari, która przyjechała na wycieczkę do Londynu.

Brytyjscy meteorolodzy podkreślają, że obecna aura na Wyspach Brytyjskich jest skutkiem postępującej zmiany klimatu, która sprawia, że takie zjawiska, jak fale upału stają się dłuższe i intensywniejsze.

Niezwykle ciepło jest także we Francji. W weekend w Paryżu po raz pierwszy w tym roku odnotowano ponad 30 stopni Celsjusza. W wyniku upału w kraju zginęły dwie osoby, które brały udział w zawodach sportowych. Z kolei w poniedziałek temperatura w niektórych miastach była bliska 35 stopni Celsjusza, jednak w kolejnych dniach termometry mogą pokazać nawet 37 i 38 st. C.

Alerty w Hiszpanii i Włoszech

Na starcie z upałem przygotowują się mieszkańcy Włoch i Hiszpanii. W obu krajach meteorolodzy wydali ostrzeżenia przed warunkami zagrażającymi zdrowiu i życiu, Na Półwyspie Iberyjskim od środy do piątku temperatura w ciągu dnia może sięgnąć nawet 38-40 stopni Celsjusza. W nocy z kolei ma wystąpić zjawisko nocy tropikalnych, co oznacza, że temperatura nie spadnie poniżej 20 st. C.

Z we wtorek w 12 włoskich miastach będzie obowiązywać alert przed upałem. Podczas pierwszej fali gorąca w tym roku temperatura, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, jest wyższa o 7-10 stopni niż wynosi średnia pod koniec maja. Według prognoz meteorologów w najbliższych dniach temperatury będą sięgać nawet 33-35 stopni. Bardzo dotkliwe upały panują już w Rzymie, gdzie przebywają dziesiątki tysięcy turystów.

Źródło: AFP, PAP
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
