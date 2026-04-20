Świat Ekstremalny upał zbliża się do Hiszpanii Franciszek Wajdzik |

Upał zbliża się do Hiszpanii Źródło: ENEX

Za sprawą napływu niezwykle ciepłych mas powietrza pogoda w Hiszpanii będzie bardziej przypominać lato niż wiosnę - donoszą synoptycy. Termometry w większości kraju mogą pokazać 30 stopni Celsjusza i więcej. Wraz z gorącem nad Hiszpanię nadciągnie pył saharyjski. Sprawi on, że niebo zmętnieje, jednak stanie się tak głównie na zachodzie kraju.

🌡️ Las masas de aire que se sitúan sobre España son extraordinariamente cálidas.



➡️ En los próximos días podrán alcanzar temperaturas superiores a las más altas registradas entre 1991 y 2020 por estas fechas.



➡️ Otro episodio con calor de verano en abril tras el de 2023. pic.twitter.com/pInCLgUpDt — AEMET (@AEMET_Esp) April 18, 2026 Rozwiń

Nawet 35 stopni na termometrach

W poniedziałek temperatura maksymalna przekroczyła w wielu regionach Hiszpanii 25 stopni Celsjusza. W Sewilli termometry pokazały 30 stopni Celsjusza.

Temperatura maksymalna w poniedziałek w Hiszpanii Źródło: wetteronline.de

We wtorek upał rozleje się na kolejne regiony, między innymi Kraj Basków, Madryt i Zaragozę. Najgoręcej będzie w stolicy Andaluzji, gdzie termometry mają pokazać nawet 35 stopni Celsjusza. Lokalni meteorolodzy podkreślają, że nie jest to pogoda typowa dla obecnej pory roku. Powinno być o pięć stopni mniej. Ostatni raz taki upał w kwietniu odnotowano w 2023 roku.