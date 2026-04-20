Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ekstremalny upał zbliża się do Hiszpanii

|
Upał zbliża się do Hiszpanii
Źródło: ENEX
W tym tygodniu ekstremalny upał obejmie większość Hiszpanii. Lokalnie temperatura może być wyższa o ponad pięć stopni od normy dla tej pory roku.

Za sprawą napływu niezwykle ciepłych mas powietrza pogoda w Hiszpanii będzie bardziej przypominać lato niż wiosnę - donoszą synoptycy. Termometry w większości kraju mogą pokazać 30 stopni Celsjusza i więcej. Wraz z gorącem nad Hiszpanię nadciągnie pył saharyjski. Sprawi on, że niebo zmętnieje, jednak stanie się tak głównie na zachodzie kraju.

Nawet 35 stopni na termometrach

W poniedziałek temperatura maksymalna przekroczyła w wielu regionach Hiszpanii 25 stopni Celsjusza. W Sewilli termometry pokazały 30 stopni Celsjusza.

Temperatura maksymalna w poniedziałek w Hiszpanii
Źródło: wetteronline.de

We wtorek upał rozleje się na kolejne regiony, między innymi Kraj Basków, Madryt i Zaragozę. Najgoręcej będzie w stolicy Andaluzji, gdzie termometry mają pokazać nawet 35 stopni Celsjusza. Lokalni meteorolodzy podkreślają, że nie jest to pogoda typowa dla obecnej pory roku. Powinno być o pięć stopni mniej. Ostatni raz taki upał w kwietniu odnotowano w 2023 roku.

Źródło: El tiempo, Telecinco, ENEX

Źródło zdjęcia głównego: EMEX

Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaUpał
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom