Ekstremalny upał zbliża się do Hiszpanii
Za sprawą napływu niezwykle ciepłych mas powietrza pogoda w Hiszpanii będzie bardziej przypominać lato niż wiosnę - donoszą synoptycy. Termometry w większości kraju mogą pokazać 30 stopni Celsjusza i więcej. Wraz z gorącem nad Hiszpanię nadciągnie pył saharyjski. Sprawi on, że niebo zmętnieje, jednak stanie się tak głównie na zachodzie kraju.
Nawet 35 stopni na termometrach
W poniedziałek temperatura maksymalna przekroczyła w wielu regionach Hiszpanii 25 stopni Celsjusza. W Sewilli termometry pokazały 30 stopni Celsjusza.
We wtorek upał rozleje się na kolejne regiony, między innymi Kraj Basków, Madryt i Zaragozę. Najgoręcej będzie w stolicy Andaluzji, gdzie termometry mają pokazać nawet 35 stopni Celsjusza. Lokalni meteorolodzy podkreślają, że nie jest to pogoda typowa dla obecnej pory roku. Powinno być o pięć stopni mniej. Ostatni raz taki upał w kwietniu odnotowano w 2023 roku.
Źródło: El tiempo, Telecinco, ENEX
