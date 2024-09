Podejrzewali, że to rosyjski szpieg. Nie żyje słynny waleń Hvaldimir

Waleń podejrzany o szpiegostwo

Waleń z gatunku białucha arktyczna (Delphinapterus leucas) zyskał sławę w 2019 roku, gdy zbliżył się do wędkarzy na Morzu Norweskim ze specjalną uprzężą z mocowaniami do montowania kamery opatrzoną anglojęzycznym napisem "Equipment of St. Petersburg". Wzbudziło to podejrzenia, że mógł być wytrenowany przez rosyjską marynarkę wojenną do zadań szpiegowskich. Norwegowie przezywali mierzącego 4,2 metra ssaka morskiego Hvaldimir, co jest połączeniem norweskiego "hval" oznaczającego walenia oraz imienia rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.