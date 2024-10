Po ulewach zawalił się budynek. Uratowali 15 osób, szukają kolejnych

czytaj dalej

Jaka pogoda będzie we Wszystkich Świętych? Według najnowszych prognoz aurę 1 listopada ma kształtować wyż, ale to nie znaczy, że wszędzie będzie pogodnie. Już niebawem do Polski może dotrzeć bardzo silna zatoka chłodu - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.