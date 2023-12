Po niebie płynie rzeka, która zalewa zachód USA

Ponad 10 milionów mieszkańców zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych objęto alertem powodziowym po tym, jak region nawiedziła silna rzeka atmosferyczna. Żywioł doprowadził do śmierci jednej osoby. Opady nie ustają, a na weekend prognozowane jest nadejście kolejnej rzeki atmosferycznej.

Zachodnie wybrzeże USA nawiedziła rzeka atmosferyczna. Zjawisko to polega na przenoszeniu mas pary wodnej, która może być następnie uwolniona w formie ulewnych opadów deszczu lub śniegu. Tego typu burzę opisuje się jako "rzekę płynącą po niebie". Z powodu żywiołu ponad 10 milionów mieszkańców stanów Waszyngton, Oregon i Idaho zostało objętych alertem powodziowym.

Notowane w ostatnich dniach ulewne deszcze przyczyniły się do śmierci jednej osoby. Służbom ratunkowym w Portland w stanie Oregon nie udało się uratować mężczyzny porwanego przez rwący potok. Jak poinformowała stacja CNN, jego zwłoki wyłowiono w poniedziałek po południu. To, w jaki sposób mężczyzna znalazł się w rwącej wodzie, pozostaje przedmiotem prowadzonego śledztwa.

W stanie Waszyngton szczególne obawy budzi poziom rzek Skagit i Snoqualmie. Jeśli wystąpią one z brzegów, mogą doprowadzić do zalania dróg, gospodarstw rolnych, a także wybranych obszarów mieszkalnych. Niepokojąca jest także sytuacja na rzece Grays w południowej części stanu. Tam z uwagi na obawę jej wystąpienia z brzegów zamknięto niektóre drogi. Rzeka Stillaguamish, płynąca na północ od Seattle, osiągnęła najwyższy poziom od ostatnich 13 lat - podał we wtorek portal stacji CNN.