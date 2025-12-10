Pług śnieżny wjechał na mężczyznę na lotnisku

We wtorek w amerykańskim stanie Minnesota na terenie portu lotniczego Minneapolis-St. Paul 47-letni mężczyzna został śmiertelnie potrącony przez pług śnieżny. Do wypadku doszło krótko po godzinie 19.30 czasu miejscowego na parkingu.
W momencie zdarzenia temperatura wynosiła około -2 stopnie Celsjusza, padał lekki śnieg.
Stan wyjątkowy
Tożsamość ofiary nie została jeszcze ujawniona. W dochodzenie zaangażowana jest policja stanowa Minnesoty, która wspiera lokalne służby w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
Trudne warunki pogodowe doprowadziły do opóźnienia ponad 200 lotów z lotniska we wtorek. W środę miasto Minneapolis ogłosiło stan wyjątkowy związany z opadami śniegu, który będzie obowiązywał od godziny 21 lokalnego czasu. Wprowadzono zakaz parkowania na niektórych ulicach.
Nie tylko Minnesota zmaga się z zimowymi warunkami pogodowymi. W ostatnim czasie na północy USA występują intensywne opady śniegu, a śnieżyce nawiedzają liczne miasta w tej części kraju. Zimowa aura dała się we znaki mieszkańcom, którzy musieli radzić sobie z grubą warstwą białego puchu zalegającą na dachach, chodnikach i samochodach.
Autorka/Autor: jzb/dd
Źródło: ABC News
Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved