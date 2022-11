Plaga niebezpiecznych parzydełkowców na brytyjskim wybrzeżu. Przyczyniła się do tego gwałtowna pogoda

Jak przekazali eksperci, zjawisko zostało zaobserwowane po tym, jak w okresie od października 2021 do lutego 2022 w okolicach wysp dochodziło do częstszych i silniejszych sztormów.

Niebezpieczny gatunek

Żeglarz portugalski jest mylnie uważany za meduzę. W rzeczywistości to gatunek syfonofora - tworzy kolonię złożoną z kilku organizmów, współpracujących w zdobywaniu pożywienia i przetrwaniu. To wyjątkowo niebezpieczne zwierzę, ponieważ ma bardzo silne parzydełka. Zawarte w nich toksyny nie tylko przyczyniają się do powstawania bolesnych oparzeń, ale mogą także wywołać szereg innych komplikacji zdrowotnych, takich jak niewydolność oddechowa, zapaść czy zaburzenia układu nerwowego. Zdarza się, że kontakt z parzydełkowcem kończy się śmiercią.