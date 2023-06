Piorun przebił się przez dach. "Błysk, światło, hałas. Zaczęłam krzyczeć i płakać"

Przez północną część Hiszpanii przechodziły niebezpieczne burze z piorunami. Zjawiska najmocniej dały się we znaki w Galicji. W Germade piorun trafił w dom jednorodzinny i dokonał sporych zniszczeń. W Muras uszkodzona została szopa, w której znajdowały się maszyny rolnicze.

W poniedziałek przez hiszpański region Galicja przeszła silna burza z wyładowaniami. Służby meteorologiczne oszacowały, że w ziemię trafiły aż cztery tysiące piorunów. Jeden z nich uderzył w dom w miejscowości Germade i przyczynił się do bardzo dużych zniszczeń.

- Teraz jest już znacznie lepiej, ale to naprawdę było coś, czego nie spodziewałam się doświadczyć w życiu. [...] Był błysk, światło i hałas, a ja zaczęłam krzyczeć i płakać. Byłam tu sama i nie wiedziałam, do kogo zadzwonić. Nie wiedziałam nawet, co tu się stało. Więc po prostu zostałam w domu, pod kocem, czekając, aż ktoś się pojawi - opowiadała właścicielka posesji.