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Świat

Pijany szop leżał w kontenerze

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Wstawiony szop leżał w kontenerze za browarem
Szop pracz Jimothy
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: instagram.com/exilebrewingco
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Pijany szop pracz został znaleziony w okolicach browaru w stanie Iowa. Zwierzę leżało w kontenerze na śmieci, a dookoła niego walały się puste puszki. Na szczęście szop nie przypłacił tego incydentu żadnymi poważniejszymi konsekwencjami.

Szop pracz został znaleziony przez pracowników browaru Exile w Des Moines w stanie Iowa w poniedziałek rano. Zwierzę leżało w kontenerze na odpady pomiędzy workami na śmieci i pustymi puszkami po piwie. Pracownicy wstawili do kontenera drewnianą paletę, by zwierzę mogło spokojnie wyjść, jednak gdy wrócili po kilku godzinach, szop wciąż tam był. Ssak lekko ruszał łapkami i patrzył w różne strony, ale poza tym pozostawał nieruchomy.

Miejscowi pokochali szopa

Zaniepokojeni pracownicy browaru skontaktowali się z miejskimi służbami do spraw zwierząt. Na miejsce przybyli eksperci, którzy ustalili, że zdrowiu szopa nic nie zagrażało. Samiec po prostu objadł się i wypił zbyt dużo alkoholu - został znaleziony, gdy odsypiał nocne szaleństwa w kontenerze. Zwierzę zostało przewiezione w bezpieczne miejsce, gdzie doszło do siebie i ostatecznie wróciło na wolność.

- Szop szybko zdobył grono fanów, a wiele osób wyraziło zainteresowanie limitowaną edycją piwa inspirowaną przez zwierzę - powiedział lokalnym mediom Sam Golbuff, odpowiedzialny za media społecznościowe browaru.

Szop pracz (Procyon lotor) to gatunek pochodzący z Ameryk, który w Europie jest obcy i silnie inwazyjny. Zwierzęta te charakteryzują się niezwykłymi zdolnościami adaptacyjnymi - potrafią żyć w różnych środowiskach, od lasów i łąk po pola oraz obszary miejskie. Charakteryzują się nocnym trybem życia - to właśnie po zmroku wyruszają na poszukiwanie jedzenia: owoców, orzechów, drobnych bezkręgowców, ptasich jaj czy... zawartości ludzkich śmietników.

Źródło: Des Moines Register, Animal Diversity Web
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Tagi:
USAzwierzętazwierzęta w mieście
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