Pierwsze ofiary śmiertelne pożarów w Grecji. "Ogień zabrał mi wszystko"

Eubea. Pierwsze ofiary śmiertelne

We wtorek poinformowano jednak, że w wyniku pożarów w regionie zginęły co najmniej trzy osoby. W katastrofie samolotu gaśniczego zginęło dwóch pilotów wojskowych. Na tej samej, trawionej przez ogień wyspie, znaleziono zwęglone ciało, prawdopodobnie zaginionego pasterza. To pierwsze ofiary śmiertelne katastrofy.